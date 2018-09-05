9 сигналов тела, которые свидетельствуют о злоупотреблении сладостями

Многие сладкоежки оправдывают любовь к конфетам и кексам тем, что мозгу для работы необходима глюкоза. Да, но все должно иметь предел, так как будут страдать другие органы тела.

Речь идет не только о кондитерских изделиях и фруктах, но и других продуктах, которые содержат много сахара, в частности, кетчупах и соусах, передает 24apteka.

Читайте также: Названа самая полезная утренняя привычка

1. Одним из первых признаков чрезмерного потребления сахара для организма являются высыпания на коже. Ведь чрезмерное употребление сахара повышает выработку инсулина, который усиливает активность сальных желез, а большое количество кожного сала закупоривает поры – на коже появляются угревые высыпания. Также могут возникнуть покраснение, сухость и шелушение кожи.



Злоупотребление сладким приводит к преждевременному старению

2. В процессе переваривания сахара в кровь высвобождается глюкоза, а это влияет на циркуляцию коллагена, который отвечает за состояние кожи. Поэтому возникает преждевременное старение кожи – образуются морщины, кожа теряет эластичность и упругость.

3. Чрезмерная выработка инсулина и гормонов стресса запускают воспалительный процесс в тканях, из-за чего возникает боль в мышцах и суставах.

4. Чрезмерное употребление сахара может вызвать устойчивое повышенное артериальное давление.

5. Очевидно, что сахар повлияет и на здоровье зубов, провоцируя кариес и разрушение зубов.



Не злоупотребляйте конфетами – это поможет сохранить очаровательную улыбку

6. Одной из причин повышенного газообразования и вздутия живота является чрезмерное увлечение продуктами с сахаром.

7. Поскольку чрезмерное употребление сахара провоцирует скачки глюкозы в крови, это может непосредственно повлиять на перепады настроения.

8. Со слов ученых, нарушения сна, а именно сонливость, тоже возникают из-за резких перепадов сахара в крови.

9. Чрезмерное употребление сахара снижает защитные силы организма более, чем в 15 раз. Поэтому организм легче атаковать простудам и гриппу.

Чтобы избежать ряда неприятных последствий – сделайте акцент на фруктах, не злоупотребляйте сладостями и ешьте только натуральные вкусности – домашнюю выпечку, мармелад, черный шоколад, зефир и халву.



Хочется сладкого – сьешьте яблоко

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.