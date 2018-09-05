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9 сигналов тела, которые свидетельствуют о злоупотреблении сладостями

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9 признаков того, что вы употребляете слишком много сладкого
9 признаков того, что вы употребляете слишком много сладкого / unsplash.com

Многие сладкоежки оправдывают любовь к конфетам и кексам тем, что мозгу для работы необходима глюкоза. Да, но все должно иметь предел, так как будут страдать другие органы тела.

Речь идет не только о кондитерских изделиях и фруктах, но и других продуктах, которые содержат много сахара, в частности, кетчупах и соусах, передает 24apteka.

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1. Одним из первых признаков чрезмерного потребления сахара для организма являются высыпания на коже. Ведь чрезмерное употребление сахара повышает выработку инсулина, который усиливает активность сальных желез, а большое количество кожного сала закупоривает поры – на коже появляются угревые высыпания. Также могут возникнуть покраснение, сухость и шелушение кожи.

Зловживання солодким призводить до передчасного старіння
Злоупотребление сладким приводит к преждевременному старению

 

2. В процессе переваривания сахара в кровь высвобождается глюкоза, а это влияет на циркуляцию коллагена, который отвечает за состояние кожи. Поэтому возникает преждевременное старение кожи – образуются морщины, кожа теряет эластичность и упругость.

3. Чрезмерная выработка инсулина и гормонов стресса запускают воспалительный процесс в тканях, из-за чего возникает боль в мышцах и суставах.

4. Чрезмерное употребление сахара может вызвать устойчивое повышенное артериальное давление.

5. Очевидно, что сахар повлияет и на здоровье зубов, провоцируя кариес и разрушение зубов.

Не зловживайте цукерками – це допоможе зберегти чарівну посмішку
Не злоупотребляйте конфетами – это поможет сохранить очаровательную улыбку

6. Одной из причин повышенного газообразования и вздутия живота является чрезмерное увлечение продуктами с сахаром.

7. Поскольку чрезмерное употребление сахара провоцирует скачки глюкозы в крови, это может непосредственно повлиять на перепады настроения.

8. Со слов ученых, нарушения сна, а именно сонливость, тоже возникают из-за резких перепадов сахара в крови.

9. Чрезмерное употребление сахара снижает защитные силы организма более, чем в 15 раз. Поэтому организм легче атаковать простудам и гриппу.

Чтобы избежать ряда неприятных последствий – сделайте акцент на фруктах, не злоупотребляйте сладостями и ешьте только натуральные вкусности – домашнюю выпечку, мармелад, черный шоколад, зефир и халву.

Хочеться солодкого – з'їжте яблуко
Хочется сладкого – сьешьте яблоко

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь Лечение Профилактика заболеваний Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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