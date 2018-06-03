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9 советов, как избежать развития язвы желудка

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Как предотвратить развитие язвы желудка
Как предотвратить развитие язвы желудка / m.liputan6.com

Язва желудка может принести много негативных последствий. Для того, чтобы избежать развития этого заболевания, необходимо придерживаться нескольких правил.

Существует ряд факторов, которые могут влиять на развитие этого заболевания, пишет ТСН.

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Гастроэнтеролог Ирина Мирошниченко советует питаться сбалансировано и рационально. Кроме этого, человек должен отказаться раз и навсегда от плохих привычек, а также держать под контролем эмоциональное состояние.

Врач советует оставить самолечение, а если есть такая потребность – то стоит обратиться к специалисту.

Важно придерживаться определенного режима питания, а также употреблять от 1,5 до 2 литров воды. Стоит ограничить или вообще исключить из своего рациона фастфуд, сладости, жареную, консервированную и острую пищу.

Чтобы предотвратить возникновение язвы желудка нужно заниматься спортом.

Заняття спортом можуть запобігти виникненню виразки шлунку

Занятия спортом могут предотвратить возникновение язвы желудка

Для собственного спокойствия врач советует проходить медицинский осмотр один раз в полтора года.

К тому же, некоторые здоровые продукты питания способны вызвать серьезный дискомфорт в желудке – изжога, тяжесть, тошноту, вздутие и прочее.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение
Источник: 24 Канал
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