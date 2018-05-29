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9 трав, которые могут улучшить пищеварение

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Петрушка улучшает пищеварение
Петрушка улучшает пищеварение / medicalnewstoday.com

Некоторые травы имеют спазмолитический эффект, они устраняют боль в желудке, уменьшают газообразование, тошноту и расстройства пищеварения.

Пряные травы также защищают слизистую оболочку и стимулируют выработку желчи, пишет Curejoy.

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Розмарин работает как спазмолитическое средство, его часто используют при возникновении проблем с желудком и кишечником. Он также эффективно борется против бактерии геликобактер пилори, которая вызывает язву желудка и гастрит.

При вздутии живота и болях хорошо помогает мелисса или лимонная мята. Это растение снимает спазмы кишечника.

Обычная мята помогает пищеварению, она также имеет антибактериальные свойства. Однако не стоит давать мяту при гастроэзофагеальном рефлюксе – хроническое заболевание с симптомами воспаления отделов пищевода.

Базилик обладает противоязвенными и спазмолитическими свойствами. Такое растение полезно при болях в желудке, спазмах, повышенном газообразованию, вздутии. Базилик способен защищать слизистую желудка от раздражения.

Петрушка предотвращает попадание бактерии геликобактер пилори в желудочно-кишечный тракт. Она также может вылечить расстройство желудка, вызванное отравлением.

При пищевых отравлениях, а также при заражении кишечными паразитами полезен орегано. Он помогает при метеоризме, устраняет расстройства желудка.

Орегано
Орегано

При лечении заболевания органов пищеварения можно использовать майоран. Он также улучшает пищеварение.

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Успокоить желудок при расстройствах пищеварения может шалфей. Он облегчает отхождение газов, снимает спазмы кишечника, расстройство и боль в желудке.

Тимьян известен противовоспалительными и антисептическими данными.

Чебрець
Тимьян

Теги: Лечение Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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