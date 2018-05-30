9 заболеваний, при которых нельзя рожать детей

Существует перечень болезней, при которых женщине противопоказано беременеть и рожать, однако если зачатие произошло, то единственным выходом может быть аборт. В особо тяжелых случаях врач предлагает сделать стерилизацию женщины.

Поэтому врачи советуют женщинам пройти обследование, чтобы избежать негативных последствий, пишет "Наша мама".

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У женщины, страдающей аутоиммунныеми заболеваниями – системная красная волчанка, цирроз печени, острые формы ревматизма, склеродермия – малые шансы на вынашивание здорового ребенка. Статистика свидетельствует, что в 50% случаев беременность заканчивается выкидышем или рождением плода с нарушениями развития, несовместимых с жизнью.

При почечной недостаточности у женщины во время беременности почка вообще может отказать. А это может привести к гибели матери и ребенка.

Если женщина страдает заболеванием легких, то во время беременности из-за увеличенной матки может возникнуть одышка. Легкие могут не справиться с важной функцией – поставкой в организм женщины кислорода.

Противопоказаниями для беременности могут быть серьезные нарушения в работе эндокринной системы, к примеру, сахарный диабет. Если заболевание поддается терапии, то женщина после лечения сможет выносить ребенка, при хронических формах таких шансов нет.

Онкологические заболевания являются абсолютным противопоказанием. При беременности могут увеличиваться опухоли, что может привести к смерти. При беременности может обостряться эпилепсия, во время приступов очень высокие шансы выкидыша.

При склонности к тромбозам или нарушению свертываемости крови во время родов возможно неконтролируемое кровотечение.

Если женщина страдает сифилисом, то в 90% случаев он может внутриутробно заразить плод. Недостаточный или избыточный вес может негативно влиять на здоровье не только матери, но и ребенка.

К слову, беременность и роды являются важными этапами в жизни женщины и семьи в целом. Поэтому, прежде, чем решиться на повторную беременность, нужно дать возможность организму восстановиться.