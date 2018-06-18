Ихтамнет: россиянина, который был в рядах оккупантов на Донбассе, отправили за решетку

Красноармейский районный суд Донецкой области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей гражданину Российской Федерации Игорю Кимаковскому, который воевал на стороне боевиков так называемой "ДНР" на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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Россиянин был взят под стражу прямо в зале суда.

Кимаковский – бывший преподаватель Санкт-Петербургского аграрного университета. Украинские пограничники задержали его в Березовом Донецкой области. На блокпосту обвиняемый предъявил им удостоверение "снайпера ДНР" по имени Артем Сергеев, при себе у него был пистолет Макарова. Личность Кимаковского пограничники установили после проведения обыска в его автомобиле с российскими номерами,

– напомнила Лариса Сарган.

Россиянину, который воевал на стороне оккупантов, грозит обвинение сразу по нескольким статьям, среди которых посягательство на территориальную целостность Украины, планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, незаконное обращение с оружием и другие.



Некоторые из этих статей предусматривают до 15 лет за решеткой.

18 мая Кимаковского отпустили из-под стражи якобы из-за неудовлетворительного состояния здоровья и необходимости в лечении.



Ранее СМИ сообщали, что Игорь Кимаковский был одним из тех, кто отказался возвращаться в Россию в рамках масштабного обмена пленными в декабре 2017 года.