20:42
18 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
27°C 18°C
  • вторник
    28°C 18°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. "Бюджетный" отдых Луценко. Натравленные собаки Ляшко
Вєсті.UA
20:16, сегодня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

# Ихтамнет: россиянина, который был в рядах оккупантов на Донбассе, отправили за решетку

84 Читати новину українською
Игорь Кимаковский воевал на стороне боевиков так называемой "ДНР"
Игорь Кимаковский воевал на стороне боевиков так называемой "ДНР" / Цензор.нет

Красноармейский районный суд Донецкой области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей гражданину Российской Федерации Игорю Кимаковскому, который воевал на стороне боевиков так называемой "ДНР" на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Смотрите также: Как выглядит оккупированная Горловка на Донбассе: грустные фото

Россиянин был взят под стражу прямо в зале суда.

Кимаковский – бывший преподаватель Санкт-Петербургского аграрного университета. Украинские пограничники задержали его в Березовом Донецкой области. На блокпосту обвиняемый предъявил им удостоверение "снайпера ДНР" по имени Артем Сергеев, при себе у него был пистолет Макарова. Личность Кимаковского пограничники установили после проведения обыска в его автомобиле с российскими номерами,
– напомнила Лариса Сарган.

Россиянину, который воевал на стороне оккупантов, грозит обвинение сразу по нескольким статьям, среди которых посягательство на территориальную целостность Украины, планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, незаконное обращение с оружием и другие.

Некоторые из этих статей предусматривают до 15 лет за решеткой.

18 мая Кимаковского отпустили из-под стражи якобы из-за неудовлетворительного состояния здоровья и необходимости в лечении.

Ранее СМИ сообщали, что Игорь Кимаковский был одним из тех, кто отказался возвращаться в Россию в рамках масштабного обмена пленными в декабре 2017 года.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Украина – Россия Новости России Судьи
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нацбезопасность Украины: как ее изменит новый закон
сегодня, 20:01 Нацбезопасность Украины: как ее изменит новый закон
Яніна Ткачук 45
Пляжи и открытые бассейны Киева: цены, недостатки и преимущества
сегодня, 18:01 Пляжи и открытые бассейны Киева: цены, недостатки и преимущества
Настя Сукач 9559
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 10:00 Как вывести 16 видов пятен
Стоит ли Александру Усику боксировать в Москве: опросы
сегодня, 17:52 Стоит ли Александру Усику боксировать в Москве: опросы
202
Навіщо було бити представників ЛГБТ-парадів?
сегодня, 17:01 Навіщо було бити представників ЛГБТ-парадів?
Дід Панас 691
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук