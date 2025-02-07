Келлог зазначив, що на зустрічі із зеленським у Трамп-тауер у вересні 2024 року президент США заявив, що "настав час" для мирної угоди між Росією та Україною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Що заявив Келлог про російсько-японську війну

Спецпредставник Трампа згадав про те, що у вересні американський лідер наголосив на тому, що можна укласти угоду, "яка буде корисною для обох сторін". Він також наголосив на тому, що і Україна, і Росія повинні підходити до переговорів дуже прагматично.

Я повертаюся до Тедді Рузвельта та Портсмутського договору 9який поклав кінець російсько-японській війні в 1905 році – 24 Канал). Цар росії та японський правитель були готові вийти за двері, і рузвельта фактично зібрав їх разом і сказав: "Ви обидва повинні трохи поступитися". І вони це зробили,

– каже Келлог.