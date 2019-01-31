" Впился клыками в лицо": на Херсонщине бездомный пес изуродовал лицо 9-летний девочке

В селе Никольском, в Херсонской области, бездомная собака набросилась на девятилетнюю девочку, впившись ей в лицо. С глубокими ранами ребенка госпитализировали.

Все произошло вечером на улице Слободской, когда ребенок вышел на прогулку, пишет местное издание "Херсон типичный".

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Пес сильно изуродовал правую щеку девочки. С глубокой рваной раной ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу.

По словам главного врача медучреждения Инны Холодняк, пострадавшую оставят в больнице минимум на 5 дней – все зависит от того, как быстро быудет заживать рана.

Рану девочке обработали и зашили, ведется профилактика от заражения столбняком и бешенством. О необходимости косметической операции для сглаживания образовавшихся рубцов, пока говорить рано,

– прокомментировала врач.