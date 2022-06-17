А у нас война, Катя, – отец Гандзюк посвятил дочери щемящую корреспонденцию в день ее рождения

Отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор написал трогательное письмо дочери в день ее рождения. 17 июня Екатерине было бы 37 лет.

Свое трогательное письмо Виктор Гандзюк начал, так сказать, с новостей. Он сказал, что в Украине война и все происходит так, как предполагала активистка.

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Отец подчеркнул, что в это непростое время ему очень не хватает Екатерины.

Твоей мудрости, решительности, поддержке, теплоте и улыбке. Каждый день мысленно обращаюсь к тебе, прошу совета. Да ты молчишь. А еще иногда приходишь во сне. И мы снова вместе, как прежде. И я верю, что ты жива,

– написал Виктор Гандзюк.

Он добавил, что каждый раз боится, чтобы она не умерла снова.

"Я все помню, Катя. До мелочей… Соскучился по тебе, очень. Люблю тебя. С Днем рождения, доченька", – сказал он.

Напоследок папа активистки отметил:

Почему-то подумал… Если бы какая-нибудь чудодейственная сила пообещала, что увижу тебя живой, обниму, поговорю и сразу же умру – я бы не колебался ни на миг.

Такие слова без преувеличения разрывают сердце.



Екатерина Гандзюк с папой / Фото Виктора Гандзюк

Адвокат Маси Найем подчеркнул, что Екатерину убили "пророссийские динозавры местного разлива". Дело против них до сих пор не завершено.

Светлана Матвиенко напомнила о важной инициативе, к которой легко приобщиться. Дело в том, что каждый желающий может принять участие в дерусификации Киева. Чтобы проголосовать за переименование одной из улиц именем Кати Гандзюк, нужно:

Обновить приложение "Киев Цифровой" (или скачать его, если до сих пор нет) и авторизироваться через Bank ID.

В "Киев Цифровой" зайти в раздел "Больше сервисов", там уже найти подразделение "Дерусификация";

В списке улиц нужно найти и поддержать следующие варианты переименования: улица Беломорская на улицу Екатерины Гандзюк и Магнитогорский переулок – на Херсонский переулок.

Активист Сергей Стерненко подчеркнул, что это не сложно сделать, но очень важно для страны.

Также вы можете проголосовать в приложении и за переименование ул. Волгоградской на ул. имени Романа Ратушного,

– добавил он.

Главное об убийстве Екатерины Гандзюк

Такого жесткого убийства общественного активиста как убийство Екатерины Гандзюк не было в Европе десятки лет. Екатерину облили серной кислотой 31 июля 2020 года. Уже через 3 месяца, 4 ноября, активистка скончалась в больнице – у нее многочисленные химические ожоги тела.

Причиной трагедии называют деятельность активистки. Она боролась с коррупцией в Херсонской области и этим мешала местным чиновникам. Несмотря на то, что прошло много времени, дело до сих пор расследуют.

Заказчиком преступления считают главу Херсонского облсовета Владислава Мангера , посредником Алексея Левина. Они находятся под стражей .

16 октября 2020 года Приморский районный суд Одессы признал Игоря Павловского виновным в сокрытии преступления . Однако его наказание – 2 года лишения свободы с испытательным сроком на 1 год. Такой приговор предполагает выход Павловского на свободу.

Добавим, что 6 июня 2019 осудили пятерых исполнителей преступление, среди которых:

Сергей Торбин (подстрекатель) – до 6,5 лет лишения свободы; Никита Грабчук (непосредственный исполнитель) – до 6 лет лишения свободы; Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский (выслеживали Екатерину) – по 4 года за решеткой; Виктор Горбунов (покупал кислоту) – 3 года за решеткой.

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