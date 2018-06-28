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A4 Bloody J450 – новые геймерские наушники по доступной цене: характеристики

20 Читати новину українською
A4 Bloody J450
A4 Bloody J450 / Фото из открытых источников

Компания A4Tech представила новые геймерские наушники с микрофоном A4 Bloody J450. Производитель обещает сочетание эффектного дизайна с высоким качеством звука и комфортом для владельца.

Об этом сообщает HiTech Expert.

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Геймерские наушники позволяют не отвлекаться на посторонние шумы и полностью погрузиться в виртуальные миры благодаря хорошей чувствительности динамика в 100 дБ, виртуальному звуку 7.1 и шумоподавлению микрофона. Чувствительность микрофона составляет 45 дБ, частотный диапазон микрофона – 100Гц-15кГц. Регулятор громкости находится на наушниках, что очень удобно.

Мягкие амбушюры адаптируются под уникальные формы головы и ушей и позволяют использовать эти наушники долгое время без особой усталости. Наушники совместимы со всеми современными моделями смартфонов и планшетов. Еще одна важная деталь – удобный USB-кабель, который не запутывается.

Дизайн наушников A4 Bloody J450 оценят даже самые требовательные пользователи, так как они имеют расцветку в стиле милитари, а также семь цветов кругового мерцания подсветки.

Кроме того производитель обещает низкую цену за такие характеристики. Обойдется новинка немного больше 1 000 гривен.

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Теги: Техно Гаджеты Игры
Источник: 24 Канал
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