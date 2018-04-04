"А что, в Европу ехать задницу мыть итальянцам?": Кто из депутатов платит в Крыму налоги России

Депутат Киевсовета Игорь Баленко, народный депутат Тарас Козак, родственники нардепа Евгения Балицкого и нового омбудсмена Людмилы Денисовой продолжили заниматься бизнесом в Крыму после аннексии, перерегистрировав его на российскую налоговую.

Об этом говорится в расследовании Антона Столярова для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

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В августе 2014 года, после аннексии Крымского полуострова Россией, Верховная Рада Украины приняла Закон "О создании свободной экономической зоны "Крым", который должен урегулировать деятельность украинского бизнеса, который остался на оккупированной территории. Однако, на практике он только усложнил жизнь предпринимателям, которые хотели эвакуировать свои активы на материк. Другие структуры, которые хотели продолжить свою деятельность на оккупированной территории, наоборот, получили возможность без последствий перерегистрироваться на российскую налоговую и платить налоги стране-агрессору.

Закон о СЭЗ "Крым" объявил аннексированный полуостров свободной таможенной зоной, освободил компании с крымской пропиской от уплаты налогов в украинский бюджет и ввел мультивалютный режим, позволив вести свою деятельность в российских рублях. Вывоз товаров на материк он наоборот приравнял к экспорту, чем осложнил для бизнеса эвакуацию подвижных активов, а для граждан – личного имущества.

Он носил чисто лоббистский характер. Это был действительно интерес тех людей, которые имели бизнес-активы на территории Крыма. Эти активы также попали в оккупацию и перед этими людьми, владельцами, бенефициарами этих бизнес активов, встал вопрос – а что дальше делать? Деньги терять не хочется!

– прокомментировал этот закон эксперт "Майдана иностранных дел" Юрий Смелянський.

Среди тех, кто продолжил заниматься бизнесом на оккупированной территории, не только обычные предприниматели, но и известные украинские политики, народные депутаты и топ-чиновники.

Одним из них является владелец сети "Фуршет" и по совместительству депутат Киевского городского совета Игорь Баленко. В частности, одноименные супермаркеты и до сих пор продолжают работать в Крыму.

Игорь Баленко еще имеет бизнес в Крыму

В декабре 2014 – январе 2015 Игорь Баленко перерегистрировал на российскую налоговую четыре компании – ООО "Отель"Чайка", ООО"ПКО "Солярис", ОАО "Ремез" и ООО "МП" Оптимум-К ". Основателем клона "Соляриса" оказался сам Баленко, а "Чайки" и "Оптимума" – его украинские компании ООО "7 дней" и ООО "Н.С.К. Сити". Кроме того, после аннексии по одному адресу с ними были зарегистрированы еще две компании – ООО"Евсевий" и ООО "Керсев", бенефициаром которых в ряду с другими юридическими лицами также оказался Игорь Баленко. Однако сведения о крымском бизнесе в декларации депутата отсутствуют .

Комментировать вопрос о своих активах на оккупированной территории Игорь Баленко отказался и два этажа бежал от съемочной группы программы "Наши деньги с Денисом Бигусом по Киевсовете. Не удалось пообщаться с депутатом и через его приемную. Там журналистам заявили, что занимаются исключительно депутатскими обращениями, и с вопросом о деятельности бизнеса в Крыму попросили обращаться в саму корпорацию "Фуршет".

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Сохранила свои крымские активы и семья народного депутата Украины Евгения Балицкого. Жена и сын нардепа являются учредителями ООО "7Я", которое специализируется на деятельности ресторанов и торговли алкогольными изделиями и продуктами питания. Долю жены в этом бизнесе в своей декларации за 2017 Евгений Балицкий так и не отобразил.

Нардеп Евгений Балицкий сохранил свои активы в анексированном Крыму

После аннексии полуострова его сын Александр принял российское гражданство и отпраздновал свою свадьбу на яхте под триколором. Однако в том, что сын занимается бизнесом на оккупированной территории и платит налоги стране-агрессору, сам нардеп Балицкий ничего плохого не видит: "Ну как ему быть? Может вы подскажете, где ему зарабатывать ли вернуться сюда и ходить попрошайничать или в Европу ехать задницу мыть итальянцам? ».

Активно занимаются бизнесом на территории Крыма и дочери новой Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Старшая, Елена Титаренко, числится среди основателей четырех компаний – ООО "Севастопольмиринсервис", "Промтекстиль", "Бизнес Альянс" и "Дигаймер". Младшая, Александра Квитко, владеет половиной ООО "Фирма" Д.Э.В. ".

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Сама Людмила Денисова через украинскую ООО "Триора" также является одной из контроллеров перерегистрированной после аннексии ООО "Строительной компании "Крымжелезобетон". Ее партнерами по этому бизнесу оказались еще два бывших народных депутатов от партии" Батькивщина "Сергей Велижанский и Андрей Сенченко.

В общении с журналистами свою причастность к этой компании Денисова возразила: "У меня все задекларировано. Пожалуйста, обращайтесь к декларации".

"Триора" задекларирована, но "Крымжелезобетона" нет в декларации. Ответ на это был: "Крымжелезобетон" – он национализирован ".

Однако, Людмила Леонтьевна несколько недоговаривает. В 2015 году в Крыму действительно был национализирован завод "Крымжелезобетон", четверть которого также принадлежала Денисовой, но структура собственности одноименной строительной компании осталась неизменной.

Крымский бизнес Денисовой

Едва ли не единственный, кто задекларировал крымский бизнес (тоже строительный, кстати) – народный депутат Тарас Козак. В его декларации можно встретить украинскую строительную ООО "Добробут-Инвест" и ее российского клона ООО "Добробут-Инвест", который сначала был перерегистрирован в Крыму, а затем сменил прописку на московскую. В 2015-2016 годах последняя заработала 300 миллионов рублей чистой прибыли.

В телефонном разговоре с журналистом "Наших денег" Тарас Козак сообщил, что все свои бизнес-активы он передал в управление, поэтому о деятельности компании ему ничего неизвестно.

Перерегистрировал свою фирму "Донкрымбуд" и народный депутат Максим Ефимов. Однако осенью 2017 года, по его словам, он продал и российскую, и украинскую компании. Новым владельцем стал Сергей Московский – немецкий представитель краматорского завода "Энергомашспецсталь", президентом и акционером которого является сам Ефимов. Директором украинской ООО стала Ирина Максименкова. На своей странице в "Фейсбуке" она также указала, что работает экономистом в "Энергомашспецстале".

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Однако "Донкрымбуд" – не единственный актив депутата, перерегистрированный в Крыму. После аннексии полуострова продолжили работать и четыре компании из корпорации "Ветряные парки Украины" (ООО "Ветряной парк Керченский", "Ветряной парк Степной", "Ветряной парк Присивашский", "Ветряной парк Сакский"), специализирующихся на зеленой энергетике. Бенефициарами корпорации является миллиардер Олег Мкртчан и Максим Ефимов.

В августе 2017 крымские "ветропарки" также изменили структуру собственности. 25%, которые ранее принадлежали Ефимову, перешли к вышеупомянутому Сергею Московскому, а 75% Мкртчана – к некому Рубену Гаспарянцу – 62-летнему жителяю Евпатории, который ранее никогда никаким бизнесом не обладал.

Отменить свободную экономическую зону в Крыму могли 18 января 2018 законом о реинтеграции Донбасса. Но в процессе голосования этот пункт из него выбросили и сейчас комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики разрабатывает проект то ли отмены, то ли внесения изменений в закон о СЭЗ "Крым".

Одним из членов комитета является нардеп Александр Герега. Также он является владельцем сети строительных гипермаркетов "Эпицентр", которые тоже продолжили работать в оккупированном Крыму, просто сменив вывеску на "Новацентр".

Полный выпуск программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" смотрите здесь.