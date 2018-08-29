А дети же в школу ходят весь год, – журналист о "школьном перемирии"
"Школьное перемирие" должно заработать с севера, но этого, конечно не произошло – обстрелы со стороны противника продолжаются по всей линии фронта.
Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист Евгений Назаренко.
Читайте также: Иловайский котел: кровавый август украинской истории
По его словам, причины договоренностей о "хлебном перемирии" понятны – оно нужно для того, чтобы селяне собрали урожай.
Вот собрали, и можно воевать дальше. А "школьное " перемирие" объявляется на несколько недель, хотя дети ходят в школу весь год. И почему именно первого сентября или первую неделю сентября – не понятно,
– отметил Назаренко.
И добавил, что пророссийские боевики и так никогда его не придерживаются, уже далеко не впервые – обстрелы продолжаются разве что с немного меньшей интенсивностью.
Напомним, в течение вторника, 28 августа, пророссийские боевики на Донбассе 32 раза обстреляли позиции украинских военных, в том числе из запрещенного минскими соглашениями тяжелого вооружения.