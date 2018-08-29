А дети же в школу ходят весь год, – журналист о "школьном перемирии"

"Школьное перемирие" должно заработать с севера, но этого, конечно не произошло – обстрелы со стороны противника продолжаются по всей линии фронта.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист Евгений Назаренко.

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По его словам, причины договоренностей о "хлебном перемирии" понятны – оно нужно для того, чтобы селяне собрали урожай.

Вот собрали, и можно воевать дальше. А "школьное " перемирие" объявляется на несколько недель, хотя дети ходят в школу весь год. И почему именно первого сентября или первую неделю сентября – не понятно,

– отметил Назаренко.

И добавил, что пророссийские боевики и так никогда его не придерживаются, уже далеко не впервые – обстрелы продолжаются разве что с немного меньшей интенсивностью.

Напомним, в течение вторника, 28 августа, пророссийские боевики на Донбассе 32 раза обстреляли позиции украинских военных, в том числе из запрещенного минскими соглашениями тяжелого вооружения.