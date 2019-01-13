А где ваш Томос, Сталиным подписанный – резонансное заявление Порошенко в сторону РПЦ

Никто не имеет права закрывать перед украинцами двери в храм и определять кто является каноническим, а кто неканоничным, как это делает Москва. Также украинец не должен спрашивать, какому патриархату принадлежит церковь, потому что он к Богу идет, и вообще вся церковь должна быть единой.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в Виннице, куда привез Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

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В частности, политик поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея "за его усилия и твердую позицию в вопросе предоставления Украине Томоса".

"Я еще раз хочу поблагодарить Его Всесвятейшество Вселенского патриарха Варфоломея за веру, за мудрость, за смелость и решительность, потому и количество угроз, с которыми столкнулся Его Святейшество, превышает все разумные пределы. А посмотрите как он продемонстрировал свою любовь к нам, украинцам, к нашей украинской церкви и нашему государству", – подчеркнул гарант.

Одновременно он подчеркнул, что никто не имеет права перед украинцами закрывать двери храма Божьего, определять кто является каноническим, а кто неканоническим.

И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть они сейчас сами разберутся, покажут Томос... А где их Томос? Сталиным подписан? Вот это все с этого и начиналось. Правда – ее не спрячешь,

– подчеркнул президент.

Также Порошенко отметил, что двери каждого храма должны быть открытыми перед украинцами.

"И украинец не должен спрашивать, какому патриархату принадлежит церковь, потому что он к Богу идет. И вся церковь должна быть единой", – подытожил украинский лидер.

Напомним, по словам Экзарха Вселенского патриархата, архиепископа Даниила Памфильского, РПЦ не признает автокефалию Православной церкви Украины, по крайней мере в ближайшее время. Однако, подчеркнул он, есть предпосылки, что ПЦУ признают зависимые от Кремля Сербская, Польская и Антиохийская церкви.

Как происходил процесс получения Украиной Томоса?19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.



Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и беседовали со священниками.



В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признании их каноническими.



16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии украинской православной церковью.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержали большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.



5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.



6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео