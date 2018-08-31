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А картошку по себестоимости не хотите? – экономист о цене на украинский газ

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А картошку по себестоимости не хотите?
А картошку по себестоимости не хотите? / Фото из открытых источников

Налогоплательщики могут отказаться от денег, которые стоило бы направить в больницы, и отдать их бабушке из Конча-Заспы. Для этого следует только начать продавать населению добытый в Украине газ по себестоимости. Логично ли это и имеет ли отношение к социальной справедливости – уже совсем другой вопрос.

Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал Сергей Фурса.

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Украинский газ продавать по себестоимости – это очень опасная манипуляция, по мнению экономиста.

Фурса
Экономический эксперт Сергей Фурса объяснил, почему цена на газ должна быть рыночной

По его словам, нет ни одного аргумента для этого. Мол, это все равно, если бы кто-то требовал продавать картофель по себестоимости – только потому, что его вырастили в Украине. Цена на газ должна быть рыночной, и только такое понятие о справедливой цене признано в мире.

И если есть причина считать, что для кого-то эта рыночная цена непосильная, то государство может помочь этому человеку. Путем социального договора. Мы, налогоплательщики, готовы поддержать нуждающихся, но нет никаких причин, чтобы поддерживать тех, кто в такой поддержке совсем не нуждается,
– отметил Фурса.

И подчеркнул, что нет никакой разницы между крупной корпорацией, которая получает сотни миллионов прибыли и аграрные субсидии, и бабушкой из Конча-Заспы, которая живет в огромном доме, ездит на шикарном автомобиле и хочет, чтобы ей продавали газ дешево.

Видео полного выпуска видеоблога Сергей Фурса "Финансовая грамотность" за 31 августа 2018

 

Теги: Новости Украины Цены Деньги Видеоблоги Бюджет Нафтогаз Компании и рынки коммунальные услуги
Источник: 24 канал
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