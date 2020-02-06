А в чем скандал: Нефедов прокомментировал пранкеру Джокеру свой поход на порно-шоу
Пранкер Джокер обсудил с главой Таможенной службы Максимом Нефедовым опубликованное видео, где тот развлекается на порно-шоу в одном из самых дорогих ночных клубов Киева.
Глава таможни, якобы, заявил, что ничего страшного в своем поведении не видит. Об этом Джокер написал в своем телеграмм-канале, опубликовав скриншот переписки.
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По словам пранкера, он разговаривал с Нефедовым от имени заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук.
Извини, а в чем именно скандал? Это же просто ночной клуб, девушки PJ, не обнаженные, я ничего ужасного не делаю,
– написал Нефедов.
Скриншот из переписки Джокера и Нефедова
Как утверждает издание "Страна", которое опубликовало видео, Нефедов развлекался в "тайной комнате" на вечеринке De Sad. Обычно здесь проходит "порно-шоу". На такую вечеринку можно попасть только по предварительным спискам, анонсы публикуют в соцсетях. Часто в клубе проводят вечеринки в стиле БДСМ.
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Что известно о клубе Queen?
Киевский клуб Queen принадлежит российскому ресторанному холдингу Bulldozer Group. Владелец – москвич Александр Орлов. На официальном сайте Bulldozer Group указано, что холдинг управляет несколькими десятками ресторанов по всему миру, среди них учреждения в России, Украине, Казахстане, Китае и ОАЭ.