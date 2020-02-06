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      А в чем скандал: Нефедов прокомментировал пранкеру Джокеру свой поход на порно-шоу

      26 Читати новину українською
      Максим Нефедов / facebook.com/max.nefyodov

      Пранкер Джокер обсудил с главой Таможенной службы Максимом Нефедовым опубликованное видео, где тот развлекается на порно-шоу в одном из самых дорогих ночных клубов Киева.

      Глава таможни, якобы, заявил, что ничего страшного в своем поведении не видит. Об этом Джокер написал в своем телеграмм-канале, опубликовав скриншот переписки.

      К теме: Нефедов развлекался на порно-шоу: в сеть слили видео (18+)

      По словам пранкера, он разговаривал с Нефедовым от имени заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук.

      Извини, а в чем именно скандал? Это же просто ночной клуб, девушки PJ, не обнаженные, я ничего ужасного не делаю,
      – написал Нефедов.


      Скриншот из переписки Джокера и Нефедова

      Как утверждает издание "Страна", которое опубликовало видео, Нефедов развлекался в "тайной комнате" на вечеринке De Sad. Обычно здесь проходит "порно-шоу". На такую вечеринку можно попасть только по предварительным спискам, анонсы публикуют в соцсетях. Часто в клубе проводят вечеринки в стиле БДСМ.

      Нефедов развлекался на порно-шоу: видео 18+

      Все, что известно о Максиме Нефедове – читайте в материале 24 канала.

      Что известно о клубе Queen?
      Киевский клуб Queen принадлежит российскому ресторанному холдингу Bulldozer Group. Владелец – москвич Александр Орлов. На официальном сайте Bulldozer Group указано, что холдинг управляет несколькими десятками ресторанов по всему миру, среди них учреждения в России, Украине, Казахстане, Китае и ОАЭ.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Максим Нефедов Скандал Пранкер Джокер
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