"А в какой галактике эта Москва?": россияне в соцсетях возмущаются ложью о росте зарплат

Местные власти Москвы похвастались немалым ростом заработной платы. Так, за январь-август этого года жители столицы России должны получать в среднем 82 тысячи рублей в месяц, однако такая информация вызвала бурю негодования среди россиян.

Такие данные по росту зарплаты "Интерфаксу" озвучили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.

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Так, среднемесячная заработная плата в столице за первые восемь месяцев 2018 года якобы увеличилась на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ответ на такую информацию соцсети взорвались возмущением.

В частности, ситуацию прокомментировал российский политик и общественный деятель Алексей Навальный.

О, у нас снова оказывается растут зарплаты невиданными темпами. В Москве средняя – 82 тысячи. Объявили бы сразу 100 тысяч, чего уж, – написал он в Twitter.

О, у нас снова оказывается растут зарплаты невиданными темпами. В Москве средняя - 82 тысячи. Объявили бы сразу 100 тысяч, чего уж pic.twitter.com/EfXYDwjrq3 — Alexey Navalny (@navalny) 31 жовтня 2018 р.

Пользователи соцсети отреагировали на такие заявления власти Москвы с сарказмом.

"Это как когда один ест капусту, другой ест фарш, а в среднем они едят голубцы", – пишут они.





"Господи, зарплата, да остановись же ты уже!!! Горшок, фу! Горшок, хватит! Горшочек – не вари!"– иронизируют пользователи.







"Так в официальных отчетах зарплаты растут, стабильность и процветание, а у народа растут цены, тарифы, пенсионный возраст. Одна ложь вокруг", – говорится в комментариях.