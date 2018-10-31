12:40
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
      Вєсті Кремля
      21:26, 30 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      "А в какой галактике эта Москва?": россияне в соцсетях возмущаются ложью о росте зарплат

      29 Читати новину українською
      Россиян разозлили выдумки власти о резком росте зарплат
      Россиян разозлили выдумки власти о резком росте зарплат / Фото из открытых источников

      Местные власти Москвы похвастались немалым ростом заработной платы. Так, за январь-август этого года жители столицы России должны получать в среднем 82 тысячи рублей в месяц, однако такая информация вызвала бурю негодования среди россиян.

      Такие данные по росту зарплаты "Интерфаксу" озвучили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.

      Читайте также: Тексты для МИД России пишут пропагандистские каналы, – Климкин

      Так, среднемесячная заработная плата в столице за первые восемь месяцев 2018 года якобы увеличилась на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ответ на такую информацию соцсети взорвались возмущением.

      В частности, ситуацию прокомментировал российский политик и общественный деятель Алексей Навальный.

      О, у нас снова оказывается растут зарплаты невиданными темпами. В Москве средняя – 82 тысячи. Объявили бы сразу 100 тысяч, чего уж, – написал он в Twitter.

      Пользователи соцсети отреагировали на такие заявления власти Москвы с сарказмом.

      "Это как когда один ест капусту, другой ест фарш, а в среднем они едят голубцы", – пишут они.


      Москва Підвищення Зарплат Соцмережі
      "Господи, зарплата, да остановись же ты уже!!! Горшок, фу! Горшок, хватит! Горшочек – не вари!"– иронизируют пользователи.

      Росіяни Москва Зарплати

       

      Росіяни Москва Запрлати

      Росіяни Москва Зарплати

      "Так в официальных отчетах зарплаты растут, стабильность и процветание, а у народа растут цены, тарифы, пенсионный возраст. Одна ложь вокруг", – говорится в комментариях.

      Росіяни Москва Зарплати

       

      Теги: Новости России Деньги Москва
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Призначення київського губернатора Терещука – кому це вигідно
      сегодня , 12:02 Призначення київського губернатора Терещука – кому це вигідно
      Артем Овдієнко
      Коллективная ответственность: кто создает все, что нам не нравится
      сегодня , 10:00 Коллективная ответственность: кто создает все, что нам не нравится
      Павло Казарін
      Хэллоуин-2018: когда и как отмечают жуткий праздник
      сегодня , 09:00 Хэллоуин-2018: когда и как отмечают жуткий праздник
      66615
      Министерству обороны Украины не нужны новые БТР?
      сегодня , 08:40 Министерству обороны Украины не нужны новые БТР?
      Андрій Воропаєв
      Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      30 октября , 21:04 Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Команда Трампа контактировала с российской разведкой во время избирательной кампании, – NYTimes
       15 февраля 2017 , 07:14
      Выборы во Франции: как происходит первый тур голосования
       23 апреля 2017 , 19:23
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук