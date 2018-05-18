А вы как выглядите? – Пинк резко отреагировала на критику относительно ее внешности

Популярная американская певица Пинк всегда славилась своим непростым характером. Поэтому звезда не могла обойти вниманием комментарий поклонника, который насмехался над ее видом.

Неизвестный мужчина написал певице Пинк письмо в социальной сети. Сторонник обратил внимание на внешний вид звезды и добавил, что артистка "выглядит такой старой, что ей стоит сменить имя на "Пурпурная". Об этом сообщает Entertainment Tonight.

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На такую критику мгновенно отреагировала певица. Пинк отметила, что процесс старения – естественный, поэтому она гордится, что имеет морщины.

Что ж, остались в мире люди, чей выбор – стареть естественно. Я заслужила каждую ч*ртову минуту из моих 38 лет. А вы как выглядите? Я никогда о вас не слышала, пока ваш язык не повернулся сказать мое имя. Я буду звать вас "пурпурный тролль".

– заявила Пинк.

Допис, поширений P!NK (@pink) 11 Тра 2018 р. о 10:02 PDT

Кроме этого, артистка добавила, что не скрывает недостатки своей внешности, а наоборот гордится ими. Потому морщины у нее от улыбок, ведь Пинк счастливая мама двоих детей и жена.

"Моя установка такова, что стареть – это благословение. Если на твоем лице, вокруг глаз и рта есть морщины, это указывает на то, что ты много смеялась. Я молюсь, чтобы через 10 лет выглядеть старше, потому что это будет означать, что я жива", – рассказала Пинк.