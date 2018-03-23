A Way Out уже в продаже: требования, обзор и трейлер новой игры

Сегодня, 23 марта, стартовала продажа A Way Out – новой игры Brothers: A Tale of Two Sons Юсефа Фареса. Ранее разработчики выпустили релизный трейлер, в котором можно увидеть новые кадры игрового процесса, в частности неудачную попытку выпрыгнуть из самолета.

Игру можно приобрести на PS4, Xbox One и PC.

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Как известно A Way Out – это сюжетная игра. Она рассказывает историю двух незнакомых заключенных, Винсента и Лео, которые мечтают снова оказаться на свободе. У каждого из них свои мотивы, но для того, чтобы выбраться на свободу, им придется научиться доверять друг другу и действовать сообща.

Кстати, A Way Out невозможно пройти в одиночку, она предусматривает кооперацию геймеров. Разработчик игры Юсеф Фарес объяснил, что лучше проходить игру на одном экране, когда несколько геймеров находятся рядом перед одним экраном. Правда, проект поддерживает и кооператив онлайн.

При этом существуют и минимальные требования для настройки игры:

Операционная система: Windows 7 / 8.1 / 10 (только 64-разрядные системы); Процессор: Intel Core i3-2100T (2,5 ГГц) или AMD FX 6100; Оперативная память: 8 ГБ; Видеокарта: GeForce GTX 650 Ti (2 ГБ) или Radeon HD 7750 (2 ГБ) Версия DirectX: 11; Свободное место на жестком диске: 25 ГБ.

Трейлер игры A Way Out