A Way Out уже в продаже: требования, обзор и трейлер новой игры

Сегодня, 23 марта, стартовала продажа A Way Out – новой игры Brothers: A Tale of Two Sons Юсефа Фареса. Ранее разработчики выпустили релизный трейлер, в котором можно увидеть новые кадры игрового процесса, в частности неудачную попытку выпрыгнуть из самолета.