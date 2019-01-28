А якщо Трамп був російським агентом? – Le Monde

Президент США Дональд Трамп в усьому догоджає главі Росії Володимиру Путіну.

"Послабити НАТО, відокремити Європу від США, посіяти розбрат в ЄС чи залишити Сирію Москві… Про що б не йшла мова – в усьому Трамп догоджає Путіну", – пише оглядач Le Monde Ален Фрашон у статті "Політика Трампа, схоже, по всім пунктам відповідає стратегічнким ідеям Кремля".

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В кулуарах Дональд Трамп часто висловлював ідею про вихід США з НАТО, тобто фактично про вбивство Північноатлантичного альянсу. Він також неодноразово намагався дестабілізувати Євросоюз. А в грудні 2018 року розпорядився вивести американські війська із Сирії і, таким чином, пішов на ризик, бо створиться вакуум, який з радістю готові заповнити режим Дамаска та його російські союзники. Це призведе до великого невдоволення Ізраїлю та окремих європейських партнерів США, – відзначає Фрашон.

Журналіст вказує на таку цікаву деталь: "Трамп щонайменше двічі спілкувався на одинці з Путіним. І щойно розмова закінчувалася, він поспіхом забирав записи у свого перекладача і не віддавав їх нікому зі своїх співробітників".

Фрашон також нагадує:

Трамп лишився байдужим, коли кораблі ВМФ Росії в листопаді 2018 року захопили три українських кораблі в Керченській протоці і без вагомих причин ув’язнили моряків, порушивши міжнародні права. Він підтримав сенаторів своєї партії, коли нещодавно вони проголосували за часткове скасування санкцій проти російської алюмінієвої компанії "Русал", яку очолює олігарх Олег Дерипаска, наближений до Путіна... Розмірковуючи над цими фактами і зіставляючи їх, американські ЗМІ, що ніколи не формували питання відкрито, в загальних рисах видали між рядків неймовірну гіпотезу: а якщо Трамп був російським агентом? Або, можливо, був під впливом Москви? І тепер, у певній мірі, наразився на шантаж з боку Росії?



Дональд Трамп мріє подружитися з Володимиром Путіним / Фото ВВС

"Ще до того, як Трамп потрапив у Білий дім, він неодноразово висловлював компліменти в бік Путіна і божився, що у випадку його перемоги, США відновлять стосунки з Росією. Аналогічні настрої панували і в Москві. Поразка Хілларі Клінтон, кандидата від "західного ліберального порядку", і перемога критично налаштованого щодо цього порядку "націоналіста" Трампа була сприйнята в Росії із захопленням", – аналізує ситуацію автор статті.

Поки що Трампу не вдалося реалізувати свою "миролюбну" стратегію щодо Росії. Чому?

Розслідування про втручання Росії у президентську кампанію 2016 року об’єднало демократів і республіканців у їхньому гніві на Москву. Така обстановка обмежила можливості проведення проросійської політики президента Трампа і завадила зближенню з Москвою, на яке він очікував, – вважає Фрашон.

Проте французький публіцист вбачає у діях Трампа й особисті моменти. "Правда полягає в тому, що Трампу зовсім не потрібно піддаватися чиємусь впливу чи маніпуляціям, щоб вдаватися до нападів на НАТО, – пише Фрашон. – Він у принципі не любить альянси, котрі "зв’язують руки" США. А такий альянс, як НАТО, коштує йому надто дорого. Трамп воліє укладати двосторонні угоди, що дозволяють Америці вести переговори головним чином з позиції сили, завдяки її економічній та стратегічній вищості. З цієї ж причини він не любить і ЄС…"

Все це прекрасно підходить росіянам і анітрохи не засмучує Трампа, – резюмує журналіст. – Але існування його змови з Москвою потрібно ще довести…

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