А потом поражение на выборах и под суд? – Гнап о пиаре Порошенко на "скорых"

Девять лет прошло с тех пор, как премьер Юлия Тимошенко пиарилась на купленных за счет налогоплательщиков "скорых", которые даже не могли выполнять функцию "скорых". Но ничего не изменилось.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист Дмитрий Гнап.

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Он показал для сравнения две фотографии, расстояние между которыми – почти десятилетие. "Согласитесь, между этими двумя фото мало отличий, правда же?" – отметил Гнап. И пояснил, что немного различий не только в фото, а в процедуре закупки этих авто по программам развития сельской медицины.

В 2009 вместо покупки настоящих "скорых", государственное предприятие "Укрмедпостач" по указанию Тимошенко приобрело тысячу мало приспособленных для медицины фургончиков. В 2018, например, на Хмельнитчине автомобили почему-то закупало государственное предприятие "Областная служба единого заказчика", подчиненное Хмельницкой ОГА, которое ранее уже засветилось в нескольких скандальных закупках,

– сказал журналист.

И добавил, что кроме того выяснилось, что при закупке этих автомобилей был нарушен и порядок, установленный законодательством. Ответственным за реализацию программы развития медицины в сельской местности является Министерство здравоохранения и именно оно должно решать, в каком количестве и какого типа медицинские авто нужны для общин.



Между фото – почти десятилетие, а методы пиара неизменны и до сих пор

"Но, почти как и во времена Тимошенко, при действующем президенте в Киеве директивно нажали на Государственное казначейство, которое в обход МИНЗДРАВА перечислило фирме влиятельного деятеля из БПП 32 миллиона гривен за эти машины", – отметил Гнап.

Итак, в 2018 мы видим ту же картину, что и в 2009: раздача авто перед выборами, сомнительная процедура закупки и несоответствие этих машин требованиям для медицинского транспорта. Ну а дальше что? Поражение на выборах и судебный процесс?

– подытожил журналист.

По его мнению, кажется, что Петр Порошенко на себе хочет испытать тезис, что история всегда повторяется.

Видео полного выпуска блога Дмитрия Гнапа "Право на правду" от 23 декабря 2018