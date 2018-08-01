Абитуриенты не могут проверить результаты поступления на бюджет из-за проблемы в работе сайта

Абитуриенты начали жаловаться, что не могут зайти на сайт vstup.osvita.ua, благодаря которому можно посмотреть списки на поступление и зайти в личный электронный кабинет.

Об этом сообщает УНИАН.

Читайте также: Вступительная кампания в августе: основные даты, которые не стоит пропустить

Больше всего абитуриенты жалуются на то, что не имеют возможности посмотреть списки рекомендованных абитуриентов на бюджет.

Например, в комментариях на сайте osvita.ua в Facebook на странице Министерства образования и науки абитуриенты пишут, что не могут зайти на портал vstup.osvita.ua и просмотреть информацию о своем поступлении в университет.



Поступающие жалуются на сайт для абитуриентов​



