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Абрамович готов продать "Челси": озвучена сумма

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Роман Абрамович может продать
Роман Абрамович может продать "Челси"

Российский олигарх Роман Абрамович готов продать лондонский "Челси". За клуб он планирует получить 1,17 миллиарда фунтов стерлингов.

Одной из причин для продажи является то, что Абрамович не может получить британскую визу для проживания, которая закончилась у него еще в апреле. Он подал документы на продление визы, однако так и не получил ее продолжение по неизвестным причинам. Кроме того, у британских властей есть вопросы к россиянину о происхождении его активов. Об этом сообщает издание The Times.

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Также, по данным израильских СМИ, Абрамович получил гражданство Израиля несколько лет назад.

Стоит отметить, что Абрамович купил "Челси" в июне 2003 года за 140 миллионов фунтов стерлингов, что в то время было рекордным покупкой в ​​истории английского футбола. В первый же год он потратил еще 100 миллионов фунтов стерлингов на трансферы. С этого времени на клуб Абрамович потратил более 1 миллиарда фунтов стерлингов. За эти 15 лет "Челси" шесть раз становился чемпионом Англии, один раз выиграл Лигу чемпионов. Издание Forbes оценило клуб в 1,845 миллиарда долларов (№7 среди футбольных клубов в мире).

К слову, после того, как Абрамович не продлили британскую визу, он приостановил работы по реконструкции стадиона "Стэмфорд Бридж", на котором играет "Челси".

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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