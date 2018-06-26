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Варенье из абрикосов: три легких рецепта приготовления

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Варенье из абрикосов: рецепты приготовления – без косточек, традиционный и пятиминутка
Варенье из абрикосов: рецепты приготовления – без косточек, традиционный и пятиминутка / 24 канал

Варенье из абрикосов сохраняет максимум полезных свойств фрукта – в частности витамины группы В, С, Н, Е, Р, провитамин. Также в абрикосах есть пектин, способный выводить из организма токсические продукты обмена и холестерин. Как приготовить варенье по традиционному рецепту и быстрым вариантом "пятиминутка" – далее в материале.

Предлагаем три простых рецепта варенья из абрикосов, которые вы сможете с легкостью повторить!

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Как приготовить варенье из абрикосов

Рецепт густого варенья из абрикосов без косточек

Варення з абрикосів: рецепти приготування – без кісточок, традиційне і п'ятихвилинка
Рецепт густого варенья из абрикосов без косточек

Ингредиенты:
– абрикосы – 1 кг;
– сахар – 1 кг;
– лимонная кислота – 0,5 чайной ложки.

Рецепт приготовления густого варенья из абрикосов без косточек:

1. Хорошо промойте абрикосы, удалите косточки.

2. Рядами выложите абрикосы ( "ямочками" от косточки вверх) в тару для варки варенья, пересыпая каждый ряд сахарным песком. Оставьте на ночь.

3. Поставьте на огонь, постоянно помешивая. Доведите до кипения. Абрикосовое варенье следует варить на медленном огне, снимая пену, 35 минут.

4. Затем добавьте лимонную кислоту и варите еще 5 минут. Горячее варенье разложите в чистые сухие банки, закройте крышками. Закутайте в одеяло и оставьте до полного охлаждения.

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Традиционный рецепт варенья из абрикосов

Варення з абрикосів: рецепти приготування – без кісточок, традиційне і п'ятихвилинка
Традиционный рецепт варенья из абрикосов

Ингредиенты:
– абрикосы – 2 кг;
– сахар – 1 кг;
– вода – 1/2 стакана.

Традиционный рецепт приготовления варенья из абрикосов:

1. Абрикосы промойте, просушите, удалите косточки и нарежьте кусочками. В большую кастрюлю высыпьте абрикосы, сахар и залейте все водой. Поставьте варенье на средний огонь и варите 20 мин, помешивая ложкой.

2. После этого охладите варенье и снова проварите 20 минут. Это надо повторить три раза, тогда варенье будет густым. Горячее варенье разлейте в стерилизованные банки и закрутите.

Рецепт варенья из абрикосов "Пятиминутка"

Варення з абрикосів: рецепти приготування – без кісточок, традиційне і п'ятихвилинка
Рецепт варенья из абрикосов "Пятиминутка"

Ингредиенты:
– абрикосы – 2 кг;
– сахар – 600 гр.

Рецепт приготовления варенья из абрикосов "Пятиминутка":

1. Абрикосы помойте, удалите косточки и положите в емкость, в которой будете варить варенье. Посыпьте сахаром и оставьте на 10-12 часов. За это время абрикосы пустят сок.

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2. Поставьте абрикосы на огонь и, помешивая, нагрейте на быстром огне до кипения.

3. Варите в течение 5 минут, после чего сразу разложите в стерилизованные сухие банки и закатайте. Переверните банки вверх дном, накройте одеялом и оставьте до полного охлаждения.

Приятного аппетита!

Теги: LifeStyle Новости Украины Здоровое питание Food and Drinks Рецепты варенья на зиму – рецепты приготовления с фото
Источник: 24 Канал
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