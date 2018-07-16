Абрикосовый джем: рецепт приготовления на зиму

Абрикос – очень нежный фрукт, который теряет свою форму от высоких температур. Его лучше всего есть в сыром виде, а для заготовок на зиму – джем из абрикосов лучший вариант. Как приготовить абрикосовый джем на зиму – читайте рецепт далее в материале.

Абрикосовый джем прекрасно подходит для завтраков, выпечки и даже салатов, ведь добавляет нежную и тонкую фруктовую нотку блюду. Самое большое преимущество джема перед вареньем еще то, что джем всегда получается вкусным и ароматным. Испортить рецепт джема практически невозможно!

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К тому же, джем варится гораздо быстрее, чем варенье из этих же плодов. А это означает, что сохраняется больше полезных свойств абрикосов. Также отличием является то, что для варенья нужно выбирать плотные плоды, а для джема подойдут даже немного перезрелые и мягкие плоды. С мягкими абрикосами вам будет даже проще работать.

Рецепт абрикосового джема



Рецепт приготовления абрикосового джема

Ингредиенты:

– лимонная кислота – на кончике ножа;

– абрикосы – 1 кг;

– сахар – 900 г.

Рецепт приготовления абрикосового джема:

1. Абрикосы вымыть, разрезать пополам и удалить косточки. Сложить половинки в кастрюлю, залить водой так, чтобы она только покрывала плоды. Варить на среднем огне, пока абрикосы не станут мягкими.

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2. После этого массу нужно охладить и перетереть через сито. Если вам хочется совсем однородной структуры – можете воспользоваться блендером (на низкой скорости).



Если не перетирать абрикосы через сито – в джеме будут кусочки мякоти

3. Переложите массу в кастрюлю, добавьте сахар и лимонную кислоту. Варите еще около 1,5 часа, постоянно снимая пену и помешивая, чтобы джем не пригорел. В зависимости от времени вы получите разную консистенцию, то есть чем дольше вы будете варить джем, тем гуще он будет. Горячий джем разливайте в предварительно простерилизованные банки. Закутайте банки в одеяло и оставьте до полного охлаждения.

Приятного аппетита!