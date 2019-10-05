Аброськин стал ректором Одесского университета внутренних дел

Вячеслава Аброськина, который до недавнего времени занимал должность первого заместителя председателя Нацполиции Украины – начальника уголовной полиции, 4 октября назначили ректором Одесского госуниверситета внутренних дел.

Соответствующий приказ издало Министерство внутренних дел, сообщила пресс-служба МВД. Представил нового руководителя учреждения высшего образования первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

Интересно, что ранее Аброськин собирался баллотироваться в мэры Мариуполя

Аброськин заявил, что Одесский университет внутренних дел является ведущим учреждением высшего образования системы МВД с многолетней историей, "поэтому наша главная задача, чтобы мы стали еще лучше, продолжая традиции университета в подготовке и воспитании квалифицированных полицейских кадров".

До этого момента должность ректора Одесского государственного университета внутренних дел 3 года занимал Иван Катеринчук.

Что известно о Вячеславе Аброськине?

В марте 2017 года Аброськин был назначен заместителем председателя Нацполиции Украины и начальником криминальной полиции. Генерал полиции 2-го ранга. 12 сентября 2019 года Аброськин подтвердил слухи о том, что написал заявление об увольнении с должности заместителя председателя Нацполиции. И уже на следующий день глава МВД Арсен Аваков уволил Аброськина.

Ранее возглавлял полицию и милицию Донетчины, а до этого был заместителем главы милиции Севастополя. Аброськин выехал из Крыма после оккупации Россией.



Аброськин в 2018 году во время тренировок по стрельбе расстрелял портрет боевика Захарченко / Фото с фейсбука Аброськина

Аброськин работал и на должности заместителя начальника Департамента уголовного розыска МВД Украины. А потом возглавлял спецгруппу МВД, которая отлавливала бандитов, террористов и милиционеров-предателей.

В частности, спецгруппа МВД, которую возглавлял Аброськин, задержала:

заместителя начальника милиции Дзержинска, который грабил вместе с террористами жителей города;

работника Макеевской прокуратуры, который стал сообщником пророссийских боевиков Донетчины;

личного охранника известного террориста Игоря Гиркина в Константиновке;

террориста по прозвищу "Кипеш".

В 2014 году Аброськин был награжден орденом "За мужество" III степени – за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, высокопрофессиональное исполнение служебного долга.