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      Аброськин все же уходит в отставку и будет баллотироваться в мэры Мариуполя: видео

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      Аброськин заявил, что будет баллотироваться в мэры Мариуполя
      Аброськин заявил, что будет баллотироваться в мэры Мариуполя / Нацполиция

      Вячеслав Аброськин заявил, что все же написал заявление на увольнение с поста заместителя главы Национальной полиции. В его ближайших планах возвращение в Мариуполь и баллотирование в мэры города.

      Хотя точной даты на рапорте об увольнении нет, уже в ближайшее время он будет подписан, подчеркнул Аброськин во время своей пресс-конференции.

      К слову: Кадровые изменения в полиции: с должностей уходят трое заместителей Князева

      Он также заявил, что уверен в своей победе на выборах мэра Мариуполя, поскольку его кандидатура "значительно лучше для города, чем действующий глава Вадим Бойченко".

      Он будет курить бамбук. Ему стоит переживать. Я обещал Бойченко, что у него появится конкурент, так и будет,
      – заявил заместитель начальника полиции.

      Из своих плюсов Вячеслав Аброськин назвал то, что он не является "человеком Ахметова" и у него масса подписчиков на Facebook (остались с предыдущего места работы).

      Аброськин также заявил, что на посту городского головы Мариуполя планирует бороться за улучшение экологии в городе. Он также задел вопрос Старокрымского кладбища, "которое должно уменьшиться".

      Читайте также: Посла ЕС пригласили в Мариуполь посмотреть как развивается город

      Интересно, что вместе с ним участие в пресс-конференции принимал доброволец Андрей "Червень" Гергерт, который от "Свободы" баллотировался в Раду по мажоритарке. Его Аброськин назвал частью своей команды и заявил, что именно "Червень" будет его заместителем.

      Пресс-конференция Аброськина и Гергерта: смотрите видео

      Что известно о Вячеславе Аброськине?В марте 2017 года назначен заместителем председателя Национальной полиции Украины и начальником криминальной полиции. Генерал полиции 2-го ранга.

      Ранее начальник главного управления полиции в Донецкой области, начальник главного управления МВД Украины в Донецкой области с 9 ноября 2014 года, генерал-майор милиции.

      11 сентября 2019 года стало известно, что он написал заявление об увольнении с должности заместителя председателя Нацполиции. Хотя сам Аброськин изначально эту информацию отрицал.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Вячеслав Аброськин Местное самоуправление Новости Мариуполя
      Источник: 24 канал
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