Аброськин все же уходит в отставку и будет баллотироваться в мэры Мариуполя: видео

Вячеслав Аброськин заявил, что все же написал заявление на увольнение с поста заместителя главы Национальной полиции. В его ближайших планах возвращение в Мариуполь и баллотирование в мэры города.

Хотя точной даты на рапорте об увольнении нет, уже в ближайшее время он будет подписан, подчеркнул Аброськин во время своей пресс-конференции.

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Он также заявил, что уверен в своей победе на выборах мэра Мариуполя, поскольку его кандидатура "значительно лучше для города, чем действующий глава Вадим Бойченко".

Он будет курить бамбук. Ему стоит переживать. Я обещал Бойченко, что у него появится конкурент, так и будет,

– заявил заместитель начальника полиции.

Из своих плюсов Вячеслав Аброськин назвал то, что он не является "человеком Ахметова" и у него масса подписчиков на Facebook (остались с предыдущего места работы).

Аброськин также заявил, что на посту городского головы Мариуполя планирует бороться за улучшение экологии в городе. Он также задел вопрос Старокрымского кладбища, "которое должно уменьшиться".

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Интересно, что вместе с ним участие в пресс-конференции принимал доброволец Андрей "Червень" Гергерт, который от "Свободы" баллотировался в Раду по мажоритарке. Его Аброськин назвал частью своей команды и заявил, что именно "Червень" будет его заместителем.

Пресс-конференция Аброськина и Гергерта: смотрите видео

Что известно о Вячеславе Аброськине?В марте 2017 года назначен заместителем председателя Национальной полиции Украины и начальником криминальной полиции. Генерал полиции 2-го ранга.



Ранее начальник главного управления полиции в Донецкой области, начальник главного управления МВД Украины в Донецкой области с 9 ноября 2014 года, генерал-майор милиции.



11 сентября 2019 года стало известно, что он написал заявление об увольнении с должности заместителя председателя Нацполиции. Хотя сам Аброськин изначально эту информацию отрицал.