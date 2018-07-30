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Абсолютно безрамочный смартфон Xiaomi Mi Mix 3 с выдвижной камерой показали на схеме

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Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 могут представить в сентябре
Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 могут представить в сентябре / blog.phonehouse.es

Хотя китайская корпорация Xiaomi еще даже не анонсировала выход безрамочного смартфона Mi Mix 3, однако слухов вокруг этого смартфона много. Ко всему в фирменной прошивке MIUI 10 заметили характеристики новинки.

Об этом сообщает gsmarena.com.

Так, разработчики нашли в программном обеспечении схематические объяснения к различным функциям, на которых представлено устройство с минимальными рамками вокруг экрана.

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Если верить схемам, то устройство будет одним из наиболее безрамочных смартфонов, представленных на рынке, как устройства Vivo NEX S или OPPO Find X.

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 3 будет абсолютно безрамочным

О выдвижной камере в рендере речи не идет, однако о ее наличии неоднократно сообщалось в истоках инсайдеров.

Xiaomi Mi Mix 3

Mi Mix 3 получит кнопку с левой стороны

Еще одной фишкой Mi Mix 3 будет кнопка на левой грани. Вероятно, она отвечает за вызов фирменного голосового ассистента.

По слухам, Mi Mix 3 получит флагманские характеристики, в том числе 8-ядерный процессор Snapdragon 845 и до 8 ГБ оперативной памяти.

Как сообщают инсайдеры, Mi Mix 3 покажут уже в сентябре.

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: 24 Канал
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