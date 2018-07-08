Абсолютно голый мужчина средь бела дня шокировал людей в Киеве (18+)
7 июля на Позняках в Киеве можно было заметить полностью голого мужчину, который спокойно шел по улице.
Соответствующее видео опубликовал публицист и журналист Андрей Бузаров на своей странице в Facebook.
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"Где же Нацполиция, когда она так нужна?" – иронично заметил он.
На обнародованных кадрах видно, как мужчина спокойно переходит дорогу и затем идет по тротуару.
Заметим, что хулиган ведет себя довольно спокойно и ни к кому не пристает, правда, с первых секунд ролика создается впечатление, что он находится в странном состоянии, вероятно под влиянием каких-то веществ. Кроме того, в конце мужчина прилег на газон и поднял руки к небу.
Прохожие со своей стороны фактически без ярких эмоций реагировали на такое "зрелище".
Напомним, в начале декабря 2017 года в Киеве на станции метро "Красный хутор" голый мужчина сумел залезть в кабину машиниста, а после сопротивлялся стражам порядка.