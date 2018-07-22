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Абсолютный чемпион мира Усик вернулся из Москвы домой: видео

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Александр Усик вернулся в Украину: смотрите видео
Александр Усик вернулся в Украину: смотрите видео / Bongarts

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе и обладатель поясов по версиям IBF, WBA, WBC и WBO Александр Усик вернулся из Москвы в Киев. Предлагаем Вам посмотреть видео события.

Напомним, в ночь на 22 июля в столице России Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал украинец.

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Таким образом Александр стал первым в истории Украины абсолютным чемпионом, одержав четыре пояса по версиям IBF, WBA, WBC и WBO, а также трофей Мухаммеда Али и пояс журнала The Ring.

В связи с таким успехом премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что предложит президенту Украины Петру Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины

Как возвращается в Украину из Москвы настоящий герой, смотрите в видео ниже. Спасибо, "UATV на украинском".

 

Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Новости спорта Бокс Александр Усик Усик – Гассиев
Источник: 24 канал
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