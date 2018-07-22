Абсолютный чемпион мира Усик вернулся из Москвы домой: видео

Напомним, в ночь на 22 июля в столице России Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал украинец.

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Таким образом Александр стал первым в истории Украины абсолютным чемпионом, одержав четыре пояса по версиям IBF, WBA, WBC и WBO, а также трофей Мухаммеда Али и пояс журнала The Ring.

В связи с таким успехом премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что предложит президенту Украины Петру Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины

Как возвращается в Украину из Москвы настоящий герой, смотрите в видео ниже. Спасибо, "UATV на украинском".