Абсолютный провал – российский смартфон YotaPhone 3 с треском провалился в продаже

Российская компания Yota Devices создала и запустила в продажу смартфон YotaPhone 3. Правда, на российском рынке модель так и не появилась, а вот на китайском (где его можно купить), продажи с треском провалились.

Об этом пишет российское издание akket.com.

Позже компанию Yota Devices выкупил китайский бренд China Baoli. 4 июля китайцы отчитались, что понесли очень большие убытки как раз из-за продажи смартфона YotaPhone 3.

Читайте также: Huawei презентовала Honor 10 GT с рекордной оперативной памятью

Российский устройство принесло China Baoli только 5,2 миллиона долларов, тогда как убытки за вычетом расходов на рекламу и производство составили 15,1 миллионов долларов.

Так, как резюмируют журналисты, YotaPhone 3 – это абсолютный провал. Стоит смартфон 300 долларов (7800 гривен) – базовая модель. К осени 2018 года китайская компания China Baoli планировала продать как минимум миллион экземпляров YotaPhone 3, однако за полгода купили 17,3 тысячи штук.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно