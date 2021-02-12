Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що мінські угоди – абсолютно "невбивний документ". І Росії він є нібито вигідним.

Росія начебто зацікавлена у тому, щоб мінські угоди "залишалися на столі". Таку заяву Лавров зробив у розмові з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим.

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За словами глави МЗС Росії, мінські угоди затвердила Рада Безпеки ООН, тому від них дуже важко відступити. Лавров зауважив, що деякі люди намагаються не виконати домовленості та пояснити це "смішними запевненнями". І Росії це начебто вигідно.

Що ще сказав Лавров

За словами Ларова, саме Київ нібито не виконує мінські угоди. Донбас начебто вже навчитися жити у "ситуації незаконної блокади". А французи та німці її нібито взагалі не помічають.

Зверніть увагу! Дипломати з Франції та Німеччини відвідали Донбас 11 лютого 2021 року. Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен зауважив, що його країна мобілізує усі зусилля, щоб " розблокувати переговори по Донбасу в рамках нормандського формату і Мінського процесу".

Лавров також поскаржився, що Росії нібито чіпляються з вимогою відкрити ще два КПВВ. Однак, за словами Лаврова, у мінських домовленостях мовиться не про КПП, а "про повне розблокування усіх економічних зв'язків".

Зауважте! В ООН закликали " зняти обмеження на свободу пересування через лінію дотику і забезпечити роботу достатньої кількості КПВВ".

Глава МЗС Росії також заявив, що Київ начебто має сам оголосити про бажання зупинити мінські домовленості. Президент Володимир Зеленський критикує домовленості, однак виправдовує їх існування можливістю зберегти санкції проти Росії.

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