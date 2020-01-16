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      Дубинский ответил, он ли слил запись прослушки Гончарука в соцсети

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      Дубинский прокомментировал запись прослушки Гончарука / Фото с фейсбук-страницы Александра Дубинского

      В сеть слили неоднозначный разговор главы Кабмина Алексея Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина. Впоследствии в нескольких СМИ появилась информация, что к инциденту может быть причастен нардеп Александр Дубинский. Сам депутат категорически отрицает этот факт.

      Александр Дубинский в кулуарах Верховной Рады рассказал, что впервые узнал об опубликованной записи вчера вечером перед заседанием фракции, сообщает корреспондент 24 канала.

      Видео здесь: В сеть слили неоднозначный разговор Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина: видео

      Мне прислали коллеги. Для меня было очень важно понять, фейк ли это,
      – сказал Дубинский.

      На вопрос журналистов о его причастности к опубликованным записям Дубинский сказал: "Где у вас такая информация? Где она распространяется? В каких СМИ? Я не имею никакого отношения, был таким же удивленным, как и вы".

      После обнародованного видео нардеп погуглил дату о которой говорится на этих пленках. Он отметил, что именно 16 декабря НБУ отчитался на своем сайте о встрече и стратегической сессии по макроэкономике, на которой присутствовали все эти люди.

      Кстати: В "Слуге народа" не видят оснований для отставки Гончарука

      Дубинский считает, что ни один из фигурантов разговора не может "чем-то руководить".

      Абстрактное представление о первом курсе института... Последствия могут быть серьезные, потому что люди понимают, какого умственного качества люди на высоких звеньях страны,
      – сказал Дубинский.

      Нардеп заверил, что не обращался в правоохранительные органы, так как считает, что нет уголовного или административного преступления.

      Скандал с "прослушкой Гончарука": основное

      15 января в сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса:

      • Премьера Алексея Гончарука,
      • Заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой,
      • Руководительницы Минфина Оксаны Маркаровой,
      • Министра развития экономики Тимофея Милованова,
      • Заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба,
      • Заместителя главы Офиса Президента Юлии Ковалив.

      В обнародованной записи фигуранты якобы производили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.

      Важно: Оливье не подорожает: в сети появилась третья часть резонансных записей Гончарука – видео

      При этом во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – значит "простое"). "Глава Кабмина" также говорит о том, что он "полный профан" в экономике.

      В Кабинете министров уже опровергли информацию о том, что Гончарук после обнародования этих записей написал заявление об увольнении.

      Обратите внимание! Одним из первых опубликовал видео в фейсбуке Александр Дубинский. Он и нардеп Максим Бужанский последнее время критикуют Кабмин в соцсетях.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Алексей Гончарук Прослушка Гончарука НБУ Скандал Олександр Дубинский
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