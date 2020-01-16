Дубинский ответил, он ли слил запись прослушки Гончарука в соцсети

В сеть слили неоднозначный разговор главы Кабмина Алексея Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина. Впоследствии в нескольких СМИ появилась информация, что к инциденту может быть причастен нардеп Александр Дубинский. Сам депутат категорически отрицает этот факт.

Александр Дубинский в кулуарах Верховной Рады рассказал, что впервые узнал об опубликованной записи вчера вечером перед заседанием фракции, сообщает корреспондент 24 канала.

Видео здесь: В сеть слили неоднозначный разговор Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина: видео

Мне прислали коллеги. Для меня было очень важно понять, фейк ли это,

– сказал Дубинский.

На вопрос журналистов о его причастности к опубликованным записям Дубинский сказал: "Где у вас такая информация? Где она распространяется? В каких СМИ? Я не имею никакого отношения, был таким же удивленным, как и вы".

После обнародованного видео нардеп погуглил дату о которой говорится на этих пленках. Он отметил, что именно 16 декабря НБУ отчитался на своем сайте о встрече и стратегической сессии по макроэкономике, на которой присутствовали все эти люди.

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Дубинский считает, что ни один из фигурантов разговора не может "чем-то руководить".

Абстрактное представление о первом курсе института... Последствия могут быть серьезные, потому что люди понимают, какого умственного качества люди на высоких звеньях страны,

– сказал Дубинский.

Нардеп заверил, что не обращался в правоохранительные органы, так как считает, что нет уголовного или административного преступления.

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15 января в сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса:

Премьера Алексея Гончарука,

Заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой,

Руководительницы Минфина Оксаны Маркаровой,

Министра развития экономики Тимофея Милованова,

Заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба,

Заместителя главы Офиса Президента Юлии Ковалив.

В обнародованной записи фигуранты якобы производили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.

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При этом во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – значит "простое"). "Глава Кабмина" также говорит о том, что он "полный профан" в экономике.

В Кабинете министров уже опровергли информацию о том, что Гончарук после обнародования этих записей написал заявление об увольнении.

Обратите внимание! Одним из первых опубликовал видео в фейсбуке Александр Дубинский. Он и нардеп Максим Бужанский последнее время критикуют Кабмин в соцсетях.