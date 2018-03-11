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Ад на земле: бойцы снова жалуются на нечеловеческие условия на полигоне "Широкий Лан"

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Бойцы снова жалуются на нечеловеческие условия на полигоне
Бойцы снова жалуются на нечеловеческие условия на полигоне "Широкий Лан" / Соцсети

На полигоне "Широкий Лан" снова разгорелся скандал из-за ненормальных условий для проживания бойцов. Фото с полигона публикуют в соцсетях.

"Ад на земле, который не могут привести в нормальное состояние уже 5 год войны ... Когда в следующий раз генералы будут спрашивать, почему не хотят оставаться на контракт, просто пусть представят себе, как хоть одни сутки там можно прожить", – написала снайперша Юля Матвиенко.

На снимках палатки, буквально тонут в грязи. Военнослужащие утверждают, что там просто невозможно спать.

При этом руководство полигона "Широкий Лан" отчитывается, что активно применяет все силы, чтобы улучшить условия проживания для военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба бригады, сообщает "Тиждень". Там сообщили, что 18 февраля на полигон прибыла рабочая группа в составе 20 человек во главе с начальником квартирно-эксплуатационной службы, которая занималась приемом палаточного городка и подготовкой к встрече подразделений бригады.

Там также отметили, что из-за непогоды "вопрос превышенного уровня грязи и воды в палаточном городке не может быть устранено так быстро".

Напомним, похожая ситуация была на полигоне в 2016 году. Тогда в феврале 2016 года военная прокуратура Николаевского гарнизона возбудила уголовное дело против ответственных за ужасные условия проживания военнослужащих на полигоне "Широкий Лан".

Теги: Новости Украины Міністерство оборони України Вооруженные Силы Украины Новости Николаева
Источник: 24 Канал
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