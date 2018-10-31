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      Адель стала самой богатой британской звездой до 30 лет

      78 Читати новину українською
      Адель – самая богатая звезда
      Адель – самая богатая звезда / 24 Канал

      Британская исполнительница Адель уже несколько занимает верхние позиции в рейтингах богачей-звезд. Среди звезд в возрасте до 30 лет она заняла первую строчку с состоянием в 187,5 миллионов долларов.

      Новые данные появились в журнале Heat Magazine, который и назвал Адель самой богатой звездой Великобритании.

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      Допис, поширений Adele (@adele)

       

      Второе место в престижном рейтинге занял британский исполнитель Эд Ширан, доход которого составляет 119 миллионов долларов. Тройку состоятельных звезд закрыл известный британский актер и звезда франшизы о "Гарри Поттере" Дэниел Рэдклифф – его состояние превышает 111 миллионов долларов.

      Деніел Редкліфф та Ед Ширан
      Дэниел Рэдклифф и Эд Ширан

      В первую десятку самых богатых британских знаменитостей также вошли: певец Гарри Стайлс, актриса Эмма Уотсон, исполнитель Лиам Пейн, певец Найл Хоран, артист Луи Томлинсон, певец Зейн Малик и группа Little Mix.

      Напомним, что в прошлом году певица Адель стала второй самой богатой звездой в рейтинге Forbes после Бейонсе, а также попала в тройку самых богатых звезд в возрасте до 30 лет по рейтингу того же издания.

      Теги: Музыка LifeStyle рейтинги Емма Уотсон Адель
      Источник: 24 Канал
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