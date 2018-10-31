Адель стала самой богатой британской звездой до 30 лет

Британская исполнительница Адель уже несколько занимает верхние позиции в рейтингах богачей-звезд. Среди звезд в возрасте до 30 лет она заняла первую строчку с состоянием в 187,5 миллионов долларов.

Новые данные появились в журнале Heat Magazine, который и назвал Адель самой богатой звездой Великобритании.

Читайте также: Названа самая высокооплачиваемая телеактриса: рейтинг Forbes

Второе место в престижном рейтинге занял британский исполнитель Эд Ширан, доход которого составляет 119 миллионов долларов. Тройку состоятельных звезд закрыл известный британский актер и звезда франшизы о "Гарри Поттере" Дэниел Рэдклифф – его состояние превышает 111 миллионов долларов.



Дэниел Рэдклифф и Эд Ширан

В первую десятку самых богатых британских знаменитостей также вошли: певец Гарри Стайлс, актриса Эмма Уотсон, исполнитель Лиам Пейн, певец Найл Хоран, артист Луи Томлинсон, певец Зейн Малик и группа Little Mix.

Напомним, что в прошлом году певица Адель стала второй самой богатой звездой в рейтинге Forbes после Бейонсе, а также попала в тройку самых богатых звезд в возрасте до 30 лет по рейтингу того же издания.