Адель женила пару геев

Британская певица Адель получила специальное посвящение и женила пару геев. Певица в своем доме провела церемонию бракосочетания для Пола Дрейтона и Алана Карра.

Исполнительница женила своего друга, комедийного актера Алана Карра с его бойфрендом Полом Дрейтоном.

Читайте также: Папа Римский женил пару прямо на борту самолета: детали

Во время утреннего шоу Алан Карр рассказал, как прошла церемония бракосочетания в саду дома Адель в Лос-Анджелесе, сообщает DailyMail.

"Да, это произошло в январе. Мы поженились на заднем дворе дома Адель в Лос-Анджелесе", – признался Карр.

С его слов, певица пожелала сделать этот день для них с любимым действительно особенным.

"Она получила посвящение и женила нас. Она добрая, милая. Она спела для нашего первого танца. Это был лучший день моей жизни. Это было мило. Я хочу рассказать всем. Она сама никогда не расскажет, потому что она такая личность. Цветы, еда из трех блюд, она сама все спланировала ", – добавил комик.