Адель женила пару геев
Британская певица Адель получила специальное посвящение и женила пару геев. Певица в своем доме провела церемонию бракосочетания для Пола Дрейтона и Алана Карра.
Исполнительница женила своего друга, комедийного актера Алана Карра с его бойфрендом Полом Дрейтоном.
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Во время утреннего шоу Алан Карр рассказал, как прошла церемония бракосочетания в саду дома Адель в Лос-Анджелесе, сообщает DailyMail.
"Да, это произошло в январе. Мы поженились на заднем дворе дома Адель в Лос-Анджелесе", – признался Карр.
С его слов, певица пожелала сделать этот день для них с любимым действительно особенным.
"Она получила посвящение и женила нас. Она добрая, милая. Она спела для нашего первого танца. Это был лучший день моей жизни. Это было мило. Я хочу рассказать всем. Она сама никогда не расскажет, потому что она такая личность. Цветы, еда из трех блюд, она сама все спланировала ", – добавил комик.