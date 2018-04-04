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Адель женила пару геев

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Адель женила пару геев
Адель женила пару геев / Billboard

Британская певица Адель получила специальное посвящение и женила пару геев. Певица в своем доме провела церемонию бракосочетания для Пола Дрейтона и Алана Карра.

Исполнительница женила своего друга, комедийного актера Алана Карра с его бойфрендом Полом Дрейтоном.

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Во время утреннего шоу Алан Карр рассказал, как прошла церемония бракосочетания в саду дома Адель в Лос-Анджелесе, сообщает DailyMail.

"Да, это произошло в январе. Мы поженились на заднем дворе дома Адель в Лос-Анджелесе", – признался Карр.

#pride What to wear? What to wear?

Допис, поширений Alan Carr (@chattyman)

С его слов, певица пожелала сделать этот день для них с любимым действительно особенным.

"Она получила посвящение и женила нас. Она добрая, милая. Она спела для нашего первого танца. Это был лучший день моей жизни. Это было мило. Я хочу рассказать всем. Она сама никогда не расскажет, потому что она такая личность. Цветы, еда из трех блюд, она сама все спланировала ", – добавил комик.

Теги: LifeStyle Музыка ЛГБТ
Источник: 24 Канал
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