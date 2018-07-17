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00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Стиль и мода

Adidas готовится к введению существенных изменений: детали

58 Читати новину українською
Adidas
Adidas / Фото из свободных источников

Бренд Adidas решил приобщиться к решению проблем экологии мира, следовательно, будет создавать обувь и одежду из переработанного пластика.

Об этом сообщает СNN

Популярный бренд спортивной одежды Adidas вскоре полностью будет изготовлять продукцию из переработанного пластика. Более того, все офисы и бутики будут тоже иметь предметы из этого материала.

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Согласно анонсу, уже к 2024 году произойдет окончательный отказ от непереработанного полиэстера, который до этого служил главный материалом для создания коллекций. Уже в 2019 году бренд выпустит почти 40% продукции из переработанного пластика. По словам представителей Adidas, он ничем не уступает в качестве от предыдущего материала, а наоборот имеет свои преимущества. В частности, изделия из переработанного пластика будут значительно легче и быстрее высыхают после стирки.


 

Представители компании Adidas пояснили, что такое решение они приняли с целью защиты экологии. Таким образом они ежегодно будут экономить 40 тонн пластика, а вместо этого будут использовать переработанное сырье.

Отметим, что такое же решение приняли бренды Girlfriend Collective и Christian Louboutin. Кроме этого, в компании McDonald's заменят пластиковые трубочки на одноразовые бумажные.

Теги: LifeStyle Экология Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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