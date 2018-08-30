Администрация Трампа хочет договориться с Москвой до введения масштабных санкций против РФ, – WP

Госсекретарь США Майк Помпео пытается смягчить споры Москвой до того, как наступит крайний срок для введения второго пакета американских санкций против России из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Об этом со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщает The Washington Post.

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Однако, как отмечает издание, шансы в администрации Трампа невелики, поскольку американские законодатели требуют скрупулезно придерживаться действующих законов о санкциях и обсуждают новый набор еще более масштабных карательных мер против России.

Чтобы найти выход из спора о санкциях, Помпео в телефонном разговоре, состоявшемся 10 августа, попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова встретиться до того, как США перейдут к действиям. Помпео подчеркнул, что просит о встрече по указанию Дональда Трампа,

– пересказывает газета слова неназванных американских и европейских дипломатов, пожелавших остаться анонимными.

Лавров согласился встретиться с Помпео и попросил, чтобы стороны также обсудили три другие темы, которые интересуют Москву: контроль вооружений, создание совета по делам бизнеса для продвижения двусторонней торговли, обмен российскими и американскими учеными и сотрудниками аналитических центров, говорится в статье.

По данным WP, Лавров и Помпео договорились и заявили, что назначат дату своей встречи после того, как проведут переговоры советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон и его российский коллега Николай Патрушев. Встреча Болтона и Патрушева состоялась на прошлой неделе в Женеве, отмечают авторы публикации.

Зато официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт в своем заявлении для The Washington Post сообщила, что Помпео предложил встречу для рассмотрения вопросов, "которые важны для двусторонних отношений двух стран". Нойерт подчеркнула, что Помпео и Лавров не обсуждали "пути отхода" относительно санкций против РФ, которые еще не вступили в силу.

По словам американских аналитиков, Кремль озадачен и раздражен этой двойственностью курса США.

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Тем временем, если до ноября Москва откажется отвечать за отравление Скрипаля, Трамп будет обязан ввести второй пакет санкций против России – а именно, три санкционные меры из шести, перечисленных в соответствующем американском законе, отмечает газета.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что США объявили о введении новых санкций против Кремля из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Речь идет, прежде всего, о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.



Новый пакет санкций Соединенных Штатов Америки против России вступил в силу 27 августа. В частности, Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения в России, за исключением экспорта в космической отрасли и в сфере гражданской авиации. Москву лишили любых кредитов, кредитных гарантий и иной финансовой поддержки со стороны Америки. Россию лишили любых кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи любых структур, имеющих отношение к США.