Администраторшу сгоревшего отеля "Токио Стар" выпустили из-под стражи

Киевский райсуд Одессы изменил меру пресечения Ирине Паровик. Ее подозревают в нарушении требований пожарной безопасности.

Суд изменил подозреваемой меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, об этом сообщает пресс служба суда.

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Женщину освободили из-под стражи в зале суда. В то же время подозреваемую обязали приходить по первому требованию к следователю, прокурору и в суд.

Она должна находиться по месту проживания с 22:00 до 6:00, сдать загранпаспорт, воздержаться от общения с подозреваемыми, свидетелями и потерпевшими в уголовном производстве.

Что известно об администраторе "Токио Стар"?

По версии следствия, примерно в 2009 году владельцы отеля предложили ей должность старшего администратора без официального трудоустройства – и она последняя согласилась. Следователи установили, что подозреваемая, работая старшим администратором и будучи фактически руководителем учреждения, не обеспечила выполнение требований пожарной безопасности в гостинице.

Смертельный пожар в отеле " Токио Стар – что надо знать?

Огонь вспыхнул в ночь на 17 августа в одесском отеле, расположенном на улице Водопроводной, 1. В пожаре погибли 9 человек – 8 на месте и еще один в машине "скорой". Еще 10 человек пострадали. В общем в отеле в ночь пожара было 200 жителей.

Главным подозреваемым по делу о пожаре в "Токио Стар" является бизнесмен Вадим Черный, которого называют владельцем здания. Он находится в СИЗО, как Ирина Паровик до этого решения суда. Подозрение также объявили главному инженеру отеля, но он успел спрятаться, как и совладелец отеля Сергей Дурач. Впоследствии прокуратура сообщила о подозрении администратору гостиницы Оксане Ежак.