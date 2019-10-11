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      Администраторшу сгоревшего отеля "Токио Стар" выпустили из-под стражи

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      Администратора "Токио Стар" отпустили под домашний арест
      Администратора "Токио Стар" отпустили под домашний арест / Соцсети

      Киевский райсуд Одессы изменил меру пресечения Ирине Паровик. Ее подозревают в нарушении требований пожарной безопасности.

      Суд изменил подозреваемой меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, об этом сообщает пресс служба суда.

      Знайте больше: Страшный пожар в "Токио Стар": идентифицировали еще одну жертву

      Женщину освободили из-под стражи в зале суда. В то же время подозреваемую обязали приходить по первому требованию к следователю, прокурору и в суд.

      Она должна находиться по месту проживания с 22:00 до 6:00, сдать загранпаспорт, воздержаться от общения с подозреваемыми, свидетелями и потерпевшими в уголовном производстве.

      Что известно об администраторе "Токио Стар"?

      1. По версии следствия, примерно в 2009 году владельцы отеля предложили ей должность старшего администратора без официального трудоустройства – и она последняя согласилась.
      2. Следователи установили, что подозреваемая, работая старшим администратором и будучи фактически руководителем учреждения, не обеспечила выполнение требований пожарной безопасности в гостинице.

      Смертельный пожар в отеле " Токио Стар – что надо знать?

      Огонь вспыхнул в ночь на 17 августа в одесском отеле, расположенном на улице Водопроводной, 1. В пожаре погибли 9 человек – 8 на месте и еще один в машине "скорой". Еще 10 человек пострадали. В общем в отеле в ночь пожара было 200 жителей.

      Главным подозреваемым по делу о пожаре в "Токио Стар" является бизнесмен Вадим Черный, которого называют владельцем здания. Он находится в СИЗО, как Ирина Паровик до этого решения суда. Подозрение также объявили главному инженеру отеля, но он успел спрятаться, как и совладелец отеля Сергей Дурач. Впоследствии прокуратура сообщила о подозрении администратору гостиницы Оксане Ежак.

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      11 октября
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Одессы Расследования Судьи Пожар в одесской гостинице "Токио Стар"
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