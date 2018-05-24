Adobe планирует приобрести известную платформу для управления интернет-магазинами

Корпорация Adobe планирует заключить соглашение с одной из самых популярных в мире систем для управления интернет-магазинами Magento.

Об этом говорится на официальном сайте Adobe.

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Американский разработчик программного обеспечения планирует приобрести Magento за 1,68 миллиарда долларов. Стороны планируют подписать соглашение в третьем квартале 2018 года.

В Adobe рассчитывают, что соглашение поможет развитию бизнеса облачных сервисов Experience Cloud, среди которых услуги аналитики, рекламы и маркетинга. Magento пользуются такие компании, как Coca-Cola, Warner Music Group, Nestle и Canon. После объявления о заключении соглашения акции Shopify упали примерно на 5%, Adobe – выросли на 1%.



Что такое Magento?

Платформа Magento основана в 2007 году, выход ее первой версии состоялся в 2008 году. Затем eBay купил компанию в 2011 году, а в 2015 году – продал частной инвесткомпании Permira. Компания предлагает программное обеспечение для создания и управления интернет-магазинами, обработки онлайн-платежей, системы доставки и возврата товаров. По собственным данным, ежегодно через платформу проходит товар общим оборотом более 155 миллиардов долларов.