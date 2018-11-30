В ночь на воскресенье, 2 декабря, в Канаде состоится бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Этот поединок пройдет на арене Videotron Centre в Квебеке.

Адонис Стивенсон. Краткая биография

Родился 22 сентября 1977 в Порт-о-Пренс.

Рост 180 сантиметров.

Рабочая рука – правая.

Чемпион мира в полутяжелом весе (версия WBC, 2013 – н.ч .; версия The Ring 2013 – 2015)

Количество боев – 31. 29 побед (24 нокаутом), 1 поражение, 1 ничья.

В детстве с семьей переехал в Канаду из Гаити.

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Первые шаги в боксе и скандалы

В 21 год Адонис попал в тюрьму за сутенерство. Его обвинили и в нападении при отягчающих обстоятельствах. В частности, Адонис был пойман, когда силой заставлял двух девушек заниматься проституцией. Будущий боксер бил девушек длительное время. Одна из них сбежала от боксера и обратилась в полицию. Сначала Стивенсон получил 4 года тюрьмы. Отбывая наказание, Адонис получил дополнительный срок за драку при отягчающих обстоятельствах.

Не было бы счастья – да несчастье помогло. Именно в тюрьме он начал серьезно заниматься боксом. Отсидев положенный срок, канадец начал короткую, но успешную любительскую карьеру. 41-летний спортсмен провел 38 поединков и одержал 33 победы.

Профессиональная карьера

На профессиональном ринге Адонис по прозвищу Superman успешно дебютировал в сентябре 2006 года во втором среднем весе. Стивенсон техническим нокаутом победил соотечественника Майка Функа. В тринадцати поединках канадец был непобедим. Остановить его серию удалось американцу Дарнеллу Буну в апреле 2010 года. Бой закончился еще во втором раунде техническим нокаутом. Забегая вперед отметим, что канадец впоследствии взял реванш.

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После этой досадной неудачи Адонис выдал еще большую беспроигрышную серию – 17 подряд побед. С 2011 года спортсмен начал собирать пояса различного сорта. В 2011 он завоевал титул NABA во втором среднем весе. В этом году добавил к своей коллекции титулы WBO, NABO. В феврале 2012 года завоевал вакантный титул IBF Inter-Continental, а в апреле – титул WBC Silver. К 2012 году получил статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе, но не вышел на чемпионский бой, перейдя в полутяжёлую весовую категорию.

Пояс WBC

Именно первый бой в новой весовой категории был против Дарнелла Буни, который на данный момент единственный, кто побеждал канадца на профиринге. После этого поединка на Адониса ждала встреча за титулы WBC и The Ring. 8 июня 2013 он вышел в ринг против Чада Доусона. В конце первой минуты первого раунда Доусон попытался нанести правый хук, но пропустил встречный левый хук Стивенсона в висок. Доусон упал на помост, смог подняться на счет рефери, но не восстановил координацию движений. Рефери принял решение остановить бой. К слову, нокаут был признан лучшим по версии журнала Ринг. С тех пор Адонис девять раз защитил пояс. Десятая защита – против Гвоздика.

23 ноября 2015 боксер был лишен титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии журнала The Ring. Причиной стало то, что Адонис течение двух лет не проводил бои с соперниками из топ-5 рейтинга. В конце февраля 2017 Стивенсон должен был выйти на бой против обязательного претендента на титул чемпиона мира 32-летнего колумбийца Елейдера Альвареса. Но бой так и не состоялся. Альварес впоследствии завоевал титул чемпиона мира по версии WBO победив нокаутом Сергея Ковалева.

Интересные факты

Стивенсон защитил титул WBC сведя бой против шведа Баду Джека к ничьей. Оба спортсмена оказались недовольными и велись разговоры о еще одном бое. Баду Джек предлагал провести поединок в другой стране, но Стивенсон ясно дал понять, что реванш должен проходить только в Канаде. Из-за уголовного прошлого, Адонис Стивенсон не имеет возможности драться в США.

На данный момент Superman на профессиональном ринге провел только два боя за пределами Канады. Первый выезд за границу стал для него роковым. В США он проиграл все тому же Дарнеллу Буну. А уже в 2011 в Лас-Вегасе Адонис уверенно разобрался с Шуджа Эль-Амином.

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Канадец бился против британца Тони Беллью, которого недавно победил Александр Усик. Это была вторая защита для Стивенсона и он победил Тони техническим нокаутом в 6 раунде.

В период между поединками с Беллью и Александром Гвоздиком (2 декабря 2018 года) Стивенсон провел семь добровольных защит чемпионского титула WBC подряд, что является своеобразным антирекордом в истории бокса. Адонис Стивенсон в течение 5 лет не провел ни одной обязательной защиты.

Именно за то что Стивенсон после поединка с Беллью более двух лет не проводил бои ни с одним боксером, который входит в рейтинг The Ring, в конце 2015 году он был лишен чемпионского титула этого престижного журнала.

Адонис Стивенсон трижды "соскакивал" с боя с обязательным претендентом на титул WBC, колумбийцем Елейдером Альваресом. Стивенсон трижды выплачивал отступные, чтобы не встречаться с ним, но так и не был лишен титула.

6 ноября у Адониса Стивенсона родилась дочь.

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Что дальше?

Адониса уже 41 год, а это довольно солидный возраст для боксеров. С одной стороны, большой опыт, который помогает выйти победителем из сложных ситуаций. Но с другой, с возрастом человек не молодеет, а потому теряет скорость, силу, реакцию. Поражение может заставить канадца повесить перчатки на гвоздь. Победа – шанс уйти красиво. Что решит Адонис? Покажет время...