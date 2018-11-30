23:06
30 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Школа военных священников. Вездесущий "русский мир"
      Вєсті Кремля
      22:02, сегодня
      Вести.UA. Пятая колонна на флаге США. Теория Тигипко
      Вєсті.UA
      21:04, сегодня
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Сутенер, узник и обидчик Беллью: кто следующий соперник Гвоздика – Адонис Стивенсон?

      48 Читати новину українською
      Адонис Стивенсон: биография
      Адонис Стивенсон / Bad Left Hook

      В ночь на воскресенье, 2 декабря, в Канаде состоится бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Этот поединок пройдет на арене Videotron Centre в Квебеке.

      Адонис Стивенсон. Краткая биография

      Родился 22 сентября 1977 в Порт-о-Пренс.
      Рост 180 сантиметров.
      Рабочая рука – правая.
      Чемпион мира в полутяжелом весе (версия WBC, 2013 – н.ч .; версия The Ring 2013 – 2015)
      Количество боев – 31. 29 побед (24 нокаутом), 1 поражение, 1 ничья.
      В детстве с семьей переехал в Канаду из Гаити.

      Читайте также: Канадский боксер пообещал нокаутировать непобедимого украинца

      Первые шаги в боксе и скандалы

      В 21 год Адонис попал в тюрьму за сутенерство. Его обвинили и в нападении при отягчающих обстоятельствах. В частности, Адонис был пойман, когда силой заставлял двух девушек заниматься проституцией. Будущий боксер бил девушек длительное время. Одна из них сбежала от боксера и обратилась в полицию. Сначала Стивенсон получил 4 года тюрьмы. Отбывая наказание, Адонис получил дополнительный срок за драку при отягчающих обстоятельствах.

      Не было бы счастья – да несчастье помогло. Именно в тюрьме он начал серьезно заниматься боксом. Отсидев положенный срок, канадец начал короткую, но успешную любительскую карьеру. 41-летний спортсмен провел 38 поединков и одержал 33 победы.

      Профессиональная карьера

       

      На профессиональном ринге Адонис по прозвищу Superman успешно дебютировал в сентябре 2006 года во втором среднем весе. Стивенсон техническим нокаутом победил соотечественника Майка Функа. В тринадцати поединках канадец был непобедим. Остановить его серию удалось американцу Дарнеллу Буну в апреле 2010 года. Бой закончился еще во втором раунде техническим нокаутом. Забегая вперед отметим, что канадец впоследствии взял реванш.

      Читайте также: Гвоздик и Стивенсон провели дуэль взглядов: украинец поразил всех

      После этой досадной неудачи Адонис выдал еще большую беспроигрышную серию – 17 подряд побед. С 2011 года спортсмен начал собирать пояса различного сорта. В 2011 он завоевал титул NABA во втором среднем весе. В этом году добавил к своей коллекции титулы WBO, NABO. В феврале 2012 года завоевал вакантный титул IBF Inter-Continental, а в апреле – титул WBC Silver. К 2012 году получил статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе, но не вышел на чемпионский бой, перейдя в полутяжёлую весовую категорию.

      Пояс WBC

      Именно первый бой в новой весовой категории был против Дарнелла Буни, который на данный момент единственный, кто побеждал канадца на профиринге. После этого поединка на Адониса ждала встреча за титулы WBC и The Ring. 8 июня 2013 он вышел в ринг против Чада Доусона. В конце первой минуты первого раунда Доусон попытался нанести правый хук, но пропустил встречный левый хук Стивенсона в висок. Доусон упал на помост, смог подняться на счет рефери, но не восстановил координацию движений. Рефери принял решение остановить бой. К слову, нокаут был признан лучшим по версии журнала Ринг. С тех пор Адонис девять раз защитил пояс. Десятая защита – против Гвоздика.

      23 ноября 2015 боксер был лишен титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии журнала The Ring. Причиной стало то, что Адонис течение двух лет не проводил бои с соперниками из топ-5 рейтинга. В конце февраля 2017 Стивенсон должен был выйти на бой против обязательного претендента на титул чемпиона мира 32-летнего колумбийца Елейдера Альвареса. Но бой так и не состоялся. Альварес впоследствии завоевал титул чемпиона мира по версии WBO победив нокаутом Сергея Ковалева.

      Интересные факты

      Стивенсон защитил титул WBC сведя бой против шведа Баду Джека к ничьей. Оба спортсмена оказались недовольными и велись разговоры о еще одном бое. Баду Джек предлагал провести поединок в другой стране, но Стивенсон ясно дал понять, что реванш должен проходить только в Канаде. Из-за уголовного прошлого, Адонис Стивенсон не имеет возможности драться в США.

      На данный момент Superman на профессиональном ринге провел только два боя за пределами Канады. Первый выезд за границу стал для него роковым. В США он проиграл все тому же Дарнеллу Буну. А уже в 2011 в Лас-Вегасе Адонис уверенно разобрался с Шуджа Эль-Амином.

      Читайте также: Чемпион мира WBO: Стивенсон нокаутирует Гвоздика

      Канадец бился против британца Тони Беллью, которого недавно победил Александр Усик. Это была вторая защита для Стивенсона и он победил Тони техническим нокаутом в 6 раунде.

      В период между поединками с Беллью и Александром Гвоздиком (2 декабря 2018 года) Стивенсон провел семь добровольных защит чемпионского титула WBC подряд, что является своеобразным антирекордом в истории бокса. Адонис Стивенсон в течение 5 лет не провел ни одной обязательной защиты.

      Именно за то что Стивенсон после поединка с Беллью более двух лет не проводил бои ни с одним боксером, который входит в рейтинг The Ring, в конце 2015 году он был лишен чемпионского титула этого престижного журнала.

      Адонис Стивенсон трижды "соскакивал" с боя с обязательным претендентом на титул WBC, колумбийцем Елейдером Альваресом. Стивенсон трижды выплачивал отступные, чтобы не встречаться с ним, но так и не был лишен титула.

      6 ноября у Адониса Стивенсона родилась дочь.

      Читайте также: Украинский канал покажет бой Гвоздик – Стивенсон и Уайлдер Фьюри

      Что дальше?

      Адониса уже 41 год, а это довольно солидный возраст для боксеров. С одной стороны, большой опыт, который помогает выйти победителем из сложных ситуаций. Но с другой, с возрастом человек не молодеет, а потому теряет скорость, силу, реакцию. Поражение может заставить канадца повесить перчатки на гвоздь. Победа – шанс уйти красиво. Что решит Адонис? Покажет время...

      Автор: Михаил Гема
      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      В Лондоне на открытие Олимпийских игр собираются толпы людей
       27 июля 2012 , 19:00
      Баскетболисты "ЦСКА" оформили путевку в "Финал четырех"
       20 апреля 2013 , 12:50
      Милиция нашла способ побороть футбольных хулиганов
       21 декабря 2013 , 13:19
      "Динамо", "Шахтер" и ещё 8 команд, которые били "Барсу" на ее поле в ЛЧ (ФОТО)
       21 апреля 2015 , 20:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук