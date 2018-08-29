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Адские полгода возле Горловки, два освобожденных поселка: 24-я бригада вернулась в родной Яворов

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Они вернулись, чтобы отдохнуть и восстановить силы. 24-я бригада имени Короля Даниила приехала сегодня в родной Яворов на Львовщине. Более полугода бойцы провели на передовой возле оккупированной Горловки, где освободили поселки Пивденное и Шумы от оккупационных российских войск.

Обычный вечер вблизи оккупированной Горловки. Обстрелы. "Это закрылось КПВВ. Вот так вот через день. У нас уже вксь пост дырявый. Я на них "Гринпис" навлеку – все деревья покоцали", – говорит военнослужащий 24 ОМБр им. короля Даниила "Карабин", пригнувшись от выстрела.

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"Огонь противника по позициям и по нашему личному составу безнаказанно не проходит!", – уверяет командир 24 ОМБр им. короля Даниила Валерий Гудзь.

Бойцов обстреливали днем. Враг бил по Королевской Бригаде из всех калибров. "Выпустили по нам от 20 до 25 прицельных артиллерийских выстрелов. Вот, позади нас мы видим то, что случается после того, как такой снаряд попадает в дом", – сказал военнослужащий 24 ОМБр им. короля Даниила Сергей.

"Что случается после того, как такой снаряд попадает в дом..."

Иногда обстрелы были настолько плотными, что бойцы просто чудом оставались живыми. Однако врага били беспощадно!

На этом месте у нас раньше была клумба, как видите, мало что от нее осталось, то есть это свидетельствует о том, что удар мины был ужасен. В результате меня ударной волной отбросило от двери, после чего я встал и вывел личный состав в укрытие,
– вспомнил военнослужащий 24 ОМБр им. короля Даниила "Мессер".

Результаты удара мины

Комбриг гордится личным составом. Хочет каждому сказать "Спасибо"!

Каждый на своем месте. Рискуя своей жизнью, все приказы и команды, которые были отданы им, они все выполняли с большой самоотдачей. Несмотря на то, что порой, действительно, о каких-то событиях, что мы будем говорить, риск для жизни был очень и очень большой,
– рассказал командир 24 ОМБр им. короля Даниила Валерий Гудзь.

За более чем полгода под Горловкой 24-ка не сдала ни клочка позиций, более того – освободили от террористов сначала поселок Пивденное, а затем перед самым выходом и поселок Шумы, таким образом обезопасив Торецкое и КПВВ Майорское от обстрелов. В обоих поселках Королевская Бригада хорошо укрепилась, улучшив огневую мощь Объединенных Сил.

24-ка освободила поселок Пивденное и поселок Шумы

Сегодня 24-ю бригаду встречает родной Яворов. Неравнодушные горожане, друзья и, конечно, родственники бойцов. Бойцы говорят, хоть бригада и стала родной, но вернуться домой всегда приятно.

24-ю бригаду встречает родной Яворов

Как не быть радым? Как? Никак, здесь семья, возвращаешься домой!
– прокомментировала военнослужащий 24 ОМБр им. короля Даниила Мария.

В руках воинов короля портреты погибших собратьев – лица, которые воины никогда не забудут. А после восстановления обязательно вернутся на бурный украинский Восток, где отомстят за погибших героев.

В руках воинов короля портреты погибших собратьев

Напомним, на Востоке пророссийские боевики не прекращают обстрелов. В частности, пытаются отбить поселок Шумы, который недавно освободили украинские военные. Работают как диверсионными группами, так и применяют тяжелое вооружение.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Новости Львова Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил Горловка
Источник: 24 канал
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