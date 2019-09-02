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      Адские сутки на Донбассе: боевики продолжают бить по украинским позициям из запрещенного оружия

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      Как прошли сутки на Донбассе
      Как прошли сутки на Донбассе / Соцсети

      В течение суток 1 сентября пророссийские боевики на Донбассе 15 раз нарушали режим прекращения огня. Традиционно оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенного "Минском" оружия.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

      • вблизи Николаевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • четыре раза неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • трижды вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

      Важно! На Донбассе в очередной раз погиб украинский воин

      В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты 7 раз обстреливали украинские позиции:

      • дважды неподалеку Луганского – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
      • дважды в районе Зайцево – из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 миллиметра, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • вблизи Новолуганского - из запрещенных минометов калибра 82 миллиметра;
      • неподалеку Хутора Вольного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
      • вблизи Новотошковского - из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

      Вследствие боевых действий за минувшие сутки никто из украинских военных не пострадал и не погиб.

      От начала текущих суток 2 сентября боевики дважды нарушали режим прекращения огня. Произошло это в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно возле Водяного. Здесь пророссийские наемники использовали стрелковое оружие.

      Также еще один обстрел боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - вблизи Новотошковского. Здесь боевики применили вооружение БПМ, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

      В результате вражеского обстрела один военный Объединенных сил погиб.

      Читайте также: Количество обстрелов на Донбассе возросло: есть раненый

      В течение суток 31 августа пророссийские боевики продолжали нарушать "перемирие". В частности, 20 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате обстрелов один украинский воин получил ранение.

      окуповані райони донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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