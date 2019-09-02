Адские сутки на Донбассе: боевики продолжают бить по украинским позициям из запрещенного оружия

В течение суток 1 сентября пророссийские боевики на Донбассе 15 раз нарушали режим прекращения огня. Традиционно оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенного "Минском" оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Николаевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; четыре раза неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты 7 раз обстреливали украинские позиции:

дважды неподалеку Луганского – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

– со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды в районе Зайцево – из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 миллиметра, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 миллиметра, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новолуганского - из запрещенных минометов калибра 82 миллиметра;

- из запрещенных минометов калибра 82 миллиметра; неподалеку Хутора Вольного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

- из подствольных гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского - из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие боевых действий за минувшие сутки никто из украинских военных не пострадал и не погиб.

От начала текущих суток 2 сентября боевики дважды нарушали режим прекращения огня. Произошло это в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно возле Водяного. Здесь пророссийские наемники использовали стрелковое оружие.

Также еще один обстрел боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - вблизи Новотошковского. Здесь боевики применили вооружение БПМ, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В результате вражеского обстрела один военный Объединенных сил погиб.

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В течение суток 31 августа пророссийские боевики продолжали нарушать "перемирие". В частности, 20 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате обстрелов один украинский воин получил ранение.



Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала