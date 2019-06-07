Адские сутки на Донбассе: погибли 2 бойца ООС, 6 получили ранения и еще 4 травмированы

В течение суток 6 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз – с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов 2 украинских военнослужащих погибли, 6 получили ранения, а еще 4 серьезно травмированы.

Враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи населенных пунктов Опытное, Водяное, Чермалык, Марьинка, Майорск, а также вблизи города Павлополь.

По данным разведки, 6 июня один оккупант уничтожен.

С начала текущих суток оккупанты уже 7 раз обстреляли позиции ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил три обстрела позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Павлополь и в районе села Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник четыре раза обстрелял позиции ООС: вблизи населенного пункта Новолуганское и сел Майское и Зайцево.

К сожалению, вследствие обстрелов погибли два военнослужащих Объединенных сил. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ. Потери врага уточняются.