09:42
7 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Русская ответка "Чернобылю". Страна запретов
      Вєсті Кремля
      00:42, сегодня
      Вести.UA: Как создаются политические партии. В чем Луценко подозревает Ющенко
      Вєсті.UA
      00:22, сегодня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Адские сутки на Донбассе: погибли 2 бойца ООС, 6 получили ранения и еще 4 травмированы

      210 Читати новину українською
      Адские сутки на Донбассе: погибли 2 бойца ООС, 6 получили ранения и еще 4 травмированы
      Адские сутки на Донбассе: погибли 2 бойца ООС, 6 получили ранения и еще 4 травмированы / prm.ua

      В течение суток 6 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз – с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов 2 украинских военнослужащих погибли, 6 получили ранения, а еще 4 серьезно травмированы.

      Враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

      Читайте также: Двое украинских военных погибли в результате артиллерийского обстрела под Новолуганском

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи населенных пунктов Опытное, Водяное, Чермалык, Марьинка, Майорск, а также вблизи города Павлополь.

      По данным разведки, 6 июня один оккупант уничтожен.

      С начала текущих суток оккупанты уже 7 раз обстреляли позиции ООС.

      В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил три обстрела позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Павлополь и в районе села Гнутово.

      В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник четыре раза обстрелял позиции ООС: вблизи населенного пункта Новолуганское и сел Майское и Зайцево.

      К сожалению, вследствие обстрелов погибли два военнослужащих Объединенных сил. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ. Потери врага уточняются.

       

      blog_ava
      Саакашвили отказался возглавить партию "УДАР", появился комментарий Кличко
      сегодня
      669
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России Жертвы Украина – Россия Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      сегодня , 09:30 Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      Тетяна Мартинюк 307
      Торгівля з ОРДЛО та заборона на вогонь – перший етап поразки України
      сегодня , 08:40 Торгівля з ОРДЛО та заборона на вогонь – перший етап поразки України
      Олексій Чибісов 644
      Рада одобрила процедуру импичмента: какие полномочия имеют Временно следственные комиссии
      сегодня , 00:59 Рада одобрила процедуру импичмента: какие полномочия имеют Временно следственные комиссии
      Анна Калюжна 190
      Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      6 июня , 22:00 Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      Злой Одессит 2373
      Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24
      6 июня , 21:05 Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24
      180
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук