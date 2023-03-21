Видео драки обнародовали в телеграм-каналах. Пользователи узнали на нем Ростолопу, информирует 24 Канал.

Кстати говоря В Ирпене мужчина облил бензином женщину и поджег ее

Причина конфликта неизвестна. Однако на кадрах слышно, как адвокат кричит "что вы выносите". Далее она прибегла к методам "таскания за волосы".

Обратите внимание! 24 Канал обратился за информацией о драке в полицию Киевщины. Там отметили, что ситуацию уточняют. Как только появятся детали, мы дополним этот материал.

Смотрите видео драки:

Что известно о Евгении Ростополе

Ростолопа якобы работала с незаконными застройщиками Ирпеня. В 2020 году она баллотировалась в списке партии "Слуга народа" в городской совет.

Евгения Ростолопа также является бизнес-партнером Екатерины Панчук. "Акценты" пишут, что у нее многолетние связи с российскими спецслужбами.

Женщина, которую, вероятно, избила адвокат, публично обратилась в Совет адвокатов Киевской области по просьбе лишить Евгения Ростолопу свидетельства адвоката. Однако ее имя не называют.

Драка в Киеве

В Киеве вспыхнул громкий скандал после задержания водителя BMW. Мужчина набросился на правоохранителя, а его жена снимала видео для инстаграма.

Задержанный ехал на скорости 160 километров в час. Остановили его из-за ряда нарушений. В частности, несоблюдение безопасной дистанции и интервала, а также неиспользование предупредительных сигналов при изменении направления движения.