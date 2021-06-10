Говорится об участке на территории Циркуновского сельского совета. Об этом стало известно из распоряжения Тимчук за 24 мая.
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Также документ предоставляет адвокату право на восстановление границ этой земли площадью 8,14 гектара. Участок принадлежит водному фонду.
Ее назначение – создание мест отдыха и осуществления культурно-оздоровительных мероприятий и поддержание состояния водоема.
Участок находится в аренде с 14 ноября 2003 года. Кто его арендует – неизвестно.
В "Харьковском антикоррупционном центре" сообщили, что подготовка технической документации на земельный участок может свидетельствовать о дальнейших действиях по продаже этого земельного участка. Вероятно, его хотят продать арендатору.
Что известно про Юлию Плетневу
Женщина в прошлом была адвокатом покойного мэра Кернеса. Также Плетнева до сих пор является адвокатом сразу нескольких человек:
- Михаила Добкина – в деле о выделении земли по "кооперативной схеме";
- Главы Администрации Новобаварского района Харькова Татьяны Цыбульник;
- Заместителя мэра по жилищно-коммунальному хозяйству Семена Сироты.
Отец адвоката – действующий депутат Харьковского горсовета Владимир Плетнев. Этот человек также бывший судья Апелляционного суда Харьковской области.