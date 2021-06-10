Говорится об участке на территории Циркуновского сельского совета. Об этом стало известно из распоряжения Тимчук за 24 мая.

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Также документ предоставляет адвокату право на восстановление границ этой земли площадью 8,14 гектара. Участок принадлежит водному фонду.

Ее назначение – создание мест отдыха и осуществления культурно-оздоровительных мероприятий и поддержание состояния водоема.

Участок находится в аренде с 14 ноября 2003 года. Кто его арендует – неизвестно.

В "Харьковском антикоррупционном центре" сообщили, что подготовка технической документации на земельный участок может свидетельствовать о дальнейших действиях по продаже этого земельного участка. Вероятно, его хотят продать арендатору.

Что известно про Юлию Плетневу

Женщина в прошлом была адвокатом покойного мэра Кернеса. Также Плетнева до сих пор является адвокатом сразу нескольких человек:

Михаила Добкина – в деле о выделении земли по "кооперативной схеме";

Главы Администрации Новобаварского района Харькова Татьяны Цыбульник;

Заместителя мэра по жилищно-коммунальному хозяйству Семена Сироты.

Отец адвоката – действующий депутат Харьковского горсовета Владимир Плетнев. Этот человек также бывший судья Апелляционного суда Харьковской области.

Обратите внимание! Айна Тимчук 27 апреля подписала приказ о предоставлении земельного участка 90-летней бабушке своего бывшего мужа. Эта пожилая женщина уже имеет автомобиль Porsche и является предпринимателем. Назначение выделенного участка – сенокошение.