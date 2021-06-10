Адвокат Кернеса и Добкина будет делать землеустройство 80 гектаров Харьковщины

Руководительница Харьковской ОГА Айна Тимчук предоставила адвокату Юлии Плетневой разрешение на разработку документации по землеустройству более 80 гектаров. СМИ сообщают, что Плетнева ранее была адвокатом покойного мэра Геннадия Кернеса. Сейчас она защищает в судах Михаила Добкина и несколько других скандальных человек.

Говорится об участке на территории Циркуновского сельского совета. Об этом стало известно из распоряжения Тимчук за 24 мая.

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Также документ предоставляет адвокату право на восстановление границ этой земли площадью 8,14 гектара. Участок принадлежит водному фонду.

Ее назначение – создание мест отдыха и осуществления культурно-оздоровительных мероприятий и поддержание состояния водоема.

Участок находится в аренде с 14 ноября 2003 года. Кто его арендует – неизвестно.

В "Харьковском антикоррупционном центре" сообщили, что подготовка технической документации на земельный участок может свидетельствовать о дальнейших действиях по продаже этого земельного участка. Вероятно, его хотят продать арендатору.

Что известно про Юлию Плетневу

Женщина в прошлом была адвокатом покойного мэра Кернеса. Также Плетнева до сих пор является адвокатом сразу нескольких человек:

Михаила Добкина – в деле о выделении земли по "кооперативной схеме";

Главы Администрации Новобаварского района Харькова Татьяны Цыбульник;

Заместителя мэра по жилищно-коммунальному хозяйству Семена Сироты.

Отец адвоката – действующий депутат Харьковского горсовета Владимир Плетнев. Этот человек также бывший судья Апелляционного суда Харьковской области.