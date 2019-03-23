17:11
23 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России вместо денежной премии – похвала. Ноу-хау с мощами
      Вєсті Кремля
      22:20, 22 марта
      Вести.UA: Упрямый "оппоблоковец". Кума Путина о языке
      Вєсті.UA
      21:06, 22 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Адвокат Геннадия Дронова подал апелляцию

      3 Читати новину українською
      Адвокат Геннадия Дронова подал апелляцию
      Адвокат Геннадия Дронова подал апелляцию / Фото из открытых источников

      Адвокат одного из виновников смертельного ДТП в Харькове Геннадия Дронова Сергей Перепелица подал в суд апелляцию. Он требует отменить приговор, который Киевский районный суд Харькова вынес 26 февраля.

      Согласно документу, защита считает решение суда "предвзятым, незаконным, необоснованным, противоречащим нормам процессуального права и свободам человека". Об этом сообщило информационное агентство УНИАН.

      Читайте также: Суд вынес приговор Зайцевой и Дронову по делу смертельного ДТП в Харькове

      Апелляцию подали в Харьковский апелляционный суд. Напомним, что ранее, 26 февраля, Киевский райсуд Харькова приговорил к 10 годам заключения Елену Зайцеву и Геннадия Дронова, обвиняемых по делу о ДТП в Харькове.

      Что известно о смертельной аварии в Харькове?
      18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла Елена Зайцева, вторым - Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой улетело на тротуар и насмерть сбило шесть пешеходов.


      Зайцева и Дронов в суде

      Стоит отметить, что Геннадий Дронов сразу после решения суда заявил, что будет подавать апелляцию. Мужчина свою вину не признал. Его защита считает приговор судьи несправедливым и избирательным, ведь в крови Зайцевой суд так и не нашел опиатов.

      Для меня непонятно, какая скорость все-таки была у автомобилей. Если суд сказал, что днепровская экспертиза является достаточным доказательством, почему тогда не используются положения этой экспертизы,
      - отметил адвокат Дронова Сергей Перепилица.

      blog_ava
      Страны "Большой семерки" предупредили Авакова о возможном срыве выборов
      сегодня
      473
      Теги: Новости Украины ДТП в Харькове Судьи Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Напечатать денег, чтобы решить проблемы: почему опыт США не сработает в Украине
      сегодня , 17:00 Напечатать денег, чтобы решить проблемы: почему опыт США не сработает в Украине
      Сергій Фурса 24
      "Поки терпіння і сил вистачить, будемо воювати": про війну і так зване перемир'я
      сегодня , 16:00 "Поки терпіння і сил вистачить, будемо воювати": про війну і так зване перемир'я
      Повернись живим 281
      Втратить посаду чи посилить свій вплив: про долю Авакова після виборів
      сегодня , 15:00 Втратить посаду чи посилить свій вплив: про долю Авакова після виборів
      Крістіна Бердинських 165
      Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране
      сегодня , 12:01 Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране
      Альона Захарова 186
      140-метровый плавучий кран П-140 "NIBULON MAХ" скоро спустится на воду
      сегодня , 12:00 140-метровый плавучий кран П-140 "NIBULON MAХ" скоро спустится на воду
      Злой Одессит 1305
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В столице увеличат штраф за нелегальное размещение рекламы
       26 октября 2011 , 08:40 1
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      В Париже устроили распродажу бюджетных электромобилей
       16 ноября 2018 , 15:10
      Автомобили миллениума: суббренди, которые появились в 2000-х
       31 декабря 2018 , 12:12
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук