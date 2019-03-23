Адвокат Геннадия Дронова подал апелляцию

Адвокат одного из виновников смертельного ДТП в Харькове Геннадия Дронова Сергей Перепелица подал в суд апелляцию. Он требует отменить приговор, который Киевский районный суд Харькова вынес 26 февраля.

Согласно документу, защита считает решение суда "предвзятым, незаконным, необоснованным, противоречащим нормам процессуального права и свободам человека". Об этом сообщило информационное агентство УНИАН.

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Апелляцию подали в Харьковский апелляционный суд. Напомним, что ранее, 26 февраля, Киевский райсуд Харькова приговорил к 10 годам заключения Елену Зайцеву и Геннадия Дронова, обвиняемых по делу о ДТП в Харькове.

Что известно о смертельной аварии в Харькове?

18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла Елена Зайцева, вторым - Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой улетело на тротуар и насмерть сбило шесть пешеходов.



Зайцева и Дронов в суде

Стоит отметить, что Геннадий Дронов сразу после решения суда заявил, что будет подавать апелляцию. Мужчина свою вину не признал. Его защита считает приговор судьи несправедливым и избирательным, ведь в крови Зайцевой суд так и не нашел опиатов.

Для меня непонятно, какая скорость все-таки была у автомобилей. Если суд сказал, что днепровская экспертиза является достаточным доказательством, почему тогда не используются положения этой экспертизы,

- отметил адвокат Дронова Сергей Перепилица.