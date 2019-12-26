Адвокат Юлии Кузьменко Влад Добош опубликовал текст разговора подзащитной, отрывки из которой МВД показывала на брифинге по расследованию убийства Павла Шеремета. В ней Кузьменко и еще одна женщина обсуждают якобы "организацию нападения" на волонтерку Марусю Звиробий.

Расшифровка содержит контекст, в котором об этом все говорилось, отметил в своем фейсбуке Влад Добош.

К слову: Подозреваемая по делу об убийстве Шеремета Кузьменко подала в суд на МВД: детали

Пусть мне еще кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа. И где здесь Шеремет? Вопрос только, кому это выгодно?

– заявил адвокат.

В этом разговоре Юлия Кузьменко и ее собеседница "Т" обсуждали сразу ряд различных вопросов. Все началось с того, будто украинское войско осталось без денег и опустилось до уровня еще хуже, чем в 2014 году, когда хотя бы была поддержка волонтерского движения.

Позже обе женщины взялись обсуждать протесты "против капитуляции", которые "частично организовал Петр Порошенко". Они отметили их безрезультатность в вопросе давления и влияния на действующую власть.

Поэтому в собеседниц возникла идея "организовать нападение силовиков на кого-то из волонтерского окружение" . Выбор сакральной жертвы упал на Марусю Звиробий, по которой уже и так открыто уголовное дело.

Женщины, в частности, обсуждали возможность договориться с полицейскими, чтобы они якобы избили волонтерку вместе с детьми. Насколько серьезным было обсуждение последней темы, судить трудно, поскольку она сопровождалась постоянным смехом обеих собеседниц.

Разговор Юлии Кузьменко и гражданки "Т": смотрите фото

В чем именно подозревают Кузьменко? Волонтерку, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко задержали 12 декабря, а на следующий день суд взял ее под стражу до 8 февраля. Следствие считает, что именно она прикрепляла взрывчатку к авто Шеремета. Кроме того, по версии следствия, Кузьменко планировала осуществить покушение на военную волонтерку Марусю Звиробий.