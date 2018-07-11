Адвокат рассказал о состоянии здоровья политзаключенного из Крыма Куку, который голодает

Известный адвокат Эдем Семедляев рассказал, что пленник Кремля Эмир-Усеину Куку потерял уже 9 килограммов за 16 дней голодовки.

Об этом рассказал адвокат Эдем Семедляев, сообщает "Крымская солидарность".

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"Эмир-Усеину продолжает голодать со своего дня рождения, с 26 июня 2018 года. За эти 16 дней похудел на 9 кг. В среднем теряет 600 граммов в день. Находится в СИЗО-4 в одиночной камере под постоянным видеонаблюдением", – отметил адвокат.

Он рассказал, что несмотря на объявленную голодовку, пленнику Куку каждый день приносят еду и взвешивают.

Напомним, крымскотатарский правозащитник Эмир-Усеину Куку, который две недели голодал с тем же требованием, что и украинский режиссер Олег Сенцов, – освободить всех украинских политзаключенных – исчез из следственного изолятора в Ростове-на-Дону.