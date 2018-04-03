Адвокат Савченко больше не будет защищать ее: юрист внезапно сделал самоотвод в деле
Адвокат подозреваемой в подготовке теракта в центре Киева без мандата нардепа Надежды Савченко Виктор Чевгуз заявил о самоотводе в деле.
Об этом свидетельствует соответствующий документ, опубликованный на Facebook-странице Чевгуза.
Так, в опубликованном документе, подписанном 31 марта 2018 года, говорится, что Чевгуз решил отказаться от защиты Савченко в соответствии с пунктами 2 и 3 части 4 статьи 47 Уголовного процессуального кодекса Украины – "Несогласие с подозреваемым относительно выбранного им способа защиты и умышленное невыполнение подозреваемым условий заключенного с защитником договора, систематическое невыполнение законных советов защитника".
Читайте также: Сестра Надежды Савченко обратилась к Трампу за помощью
"Самоотвод. Не хотел подавать, но...", – коротко прокомментировал опубликованный документ адвокат.
Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дал разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.
В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.