Адвокат Савченко сообщил, какие изменения в ее организме произошли за время голодовки

За время своей голодовки в СИЗО народный депутат без мандата Надежда Савченко серьезно потеряла в весе. Кроме того, ей определенные процедуры делали медики и выписали принимать некоторые препараты.

Об этом рассказал адвокат политика Александр Шадрин, передает "Общественное радио".

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По его словам, за время своей голодовки в СИЗО Савченко похудела аж на 20 килограммов.

"Ее организм – уже очень истощен. Любое голодание – это серьезное испытание для любого человека. Она пьет воду, были определенные медицинские вмешательства. Я так понимаю, что какие-то препараты ей приходилось принимать", – отметил правозащитник.

Кроме того, Шадрин отметил, что он и родные парламентария неоднократно просили прекратить голодовку, так как это может серьезно навредить ее здоровью.

Напомним, 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней, после чего нардеп объявила голодовку. 13 апреля, политик должна была пройти допрос на полиграфе, но был остановлен из-за ее плохого самочувствия. Тогда же арестованная согласилась временно прервать голодовку и поесть, чтобы пройти процедуру. После прохождения полиграфа Савченко голодание возобновила.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией так называемой "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.



Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.